MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки

Business Ecosystems, российский разработчик решений для управления ИТ-инфраструктурой, разместил свой главный продукт BE Console Management System (CMS) в маркетплейсе MerlionCloud. Облачный сервис BE CMS получил название Be.Cloud. Merlion стала официальным дистрибьютером сервиса Be.Cloud в России и странах СНГ.

Be.Cloud добавит гибкости организациям, сократив их капитальные затраты и время предоставления сервиса для оказания техподдержки пользователям и обслуживания рабочих станций. Это достигается за счет быстрого запуска инфраструктуры сервиса в масштабируемой облачной среде. Размещение сервиса Be.Cloud на платформе MerlionCloud позволяет получить полный спектр услуг по обслуживанию, миграции, внедрению и консалтингу для перехода на Be.Cloud. Компоненты Be.Cloud внесены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ (регистрационные номера 4184 и 4105).

К таким преимуществам BE CMS, как наличие широкого набора функций, направленных на сокращение среднего времени оказания техподдержки пользователю, и снижение рисков информационной безопасности добавились снижение издержек и повышение мобильности для бизнеса. Теперь в течение нескольких минут можно получить инструмент для решения задач, возникающих в ходе оказания техподдержки и управления инфраструктурой рабочих станций.

Сервис Be.Cloud унаследовал от BE CMS консоль управления, которая позволяет администраторам управлять тысячами рабочих станций, терминалов и серверов на уровне операционной системы. Среди инструментов администрирования доступны: подключение к рабочему столу в сеанс пользователя, работа с файловой системой, диспетчером задач и командной строкой в фоновом режиме, инвентаризация программного и аппаратного обеспечения. Подсистема информационной безопасности позволяет надежно протоколировать действия администраторов и реализовывать ролевые модели доступа любой сложности. Модуль подотчетности позволяет глубоко анализировать данные по оказанию техподдержки и события информационной безопасности.

Сценарии использования Be.Cloud ориентированы на техническую поддержку компьютеров, не подключенных к корпоративной сети с доступом в интернет. К ним относятся небольшие группы компьютеров, терминалы и личные компьютеры пользователей. Be.Cloud оптимизирован для работы на каналах низкого качества (в том числе мобильная и спутниковая связь). Именно облачный инструмент подойдет для оказания технической поддержки сотрудникам, работающим за компьютерами новых предприятий в период слияний и поглощений. Инструмент позволяет централизовать и унифицировать управление рабочими станциями, находящимся в различных доменах Active Directory.

Денис Хлебородов, генеральный директор Business Ecosystems, отметил: «On-premise (на мощностях заказчика – прим. CNews) сценарии развертывания продукта по-прежнему востребованы, особенно на российском рынке, однако наряду с этим растет спрос на облачные сервисы. Он обусловлен потребностью бизнеса быть гибким к изменениям, быстро решать новые задачи технической поддержки, минимизировав риски информационной безопасности. Таким потребностям, в частности, отвечает сервис Be.Cloud. Особенность данного сервиса заключается в широком наборе функций управления, направленных на удовлетворение потребностей крупных клиентов, которые теперь стали доступны из облака».

Особенность созданного Merlion подхода к построению сети провайдеров облачных продуктов заключается в минимизации затрат партнера. Для этого в рамках MerlionCloud дистрибьютор предоставляет доступ к биллинговой платформе, которая автоматизирует весь необходимый документооборот, подключение и тарификацию облачных услуг, а также генерацию отчетов. При этом технические возможности платформы удовлетворяют как требованиям поставщиков услуг, так и их потребителям. MerlionCloud позволяет начать использовать сервис Be.Cloud за считанные минуты после выбора продукта клиентом.

Подписка позволяет быстро и гибко управлять затратами на сервис Be.Cloud в соответствии со стратегией Pay As You Go (оплата только необходимых потребностей).

Антон Салов, руководитель проекта MerlionCloud, отметил: «Business Ecosystems имеет репутацию надежного партнера среди производителей решений по управлению ИТ-инфраструктурой. Сотрудничество с Business Ecosystems в рамках дистрибуции облачных сервисов MerlionCloud является одним из наиболее значимых в портфеле российских инфраструктурных решений. Следует отметить, что наши партнеры, продавая сервис Be.Cloud, смогут предоставлять дополнительные услуги по обеспечению непрерывности бизнеса и ИТ-аутсорсингу для своих клиентов, создавая дополнительную ценность».