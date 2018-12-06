Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий»

Comparex помогла «Заводу тарных изделий», производителю современной промышленной полиэтиленовой тары, организовать антивирусную защиту рабочих станций и файловых серверов.

Перед руководством завода стояла задача повысить степень защиты конфиденциальной информации, предоставить пользователям безопасный доступк сетевым ресурсам, а также, защитить виртуальные серверы и станции от вредоносного программного обеспечения. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая является одним из партнеров «Лаборатории Касперского. Специалисты Comparex порекомендовали заводу использовать для решения поставленных задач продукт Kaspersky Endpoint Security, а также осуществили его поставку и внедрение.

В результате проекта, завод получил комплексное средство для защиты всех узлов имеющейся информационной системы. С помощью решения Kaspersky Endpoint Security ИТ-специалисты компании получили инструмент для централизованного администрирования и доступ к детальной информации об уровне безопасности корпоративной сети.

«Решение "Лаборатории Касперского", которое внедрил наш давний партнер компания Comparex, позволило нам автоматизировать задачи ИБ-администрирования. И в настоящее время Kaspersky Endpoint Security предоставляет заводу комплексную защиту компьютерной сети от вредоносных программ, используя при этом минимальные ресурсы», – сказал Гамлет Оганесян, генеральный лиректор «Завода тарных изделий»

«Наши специалисты имеют большой опыт работы с продуктами "Лаборатории Касперского", что подтверждает наличие у Comparex наивысшего партнерского статуса Kaspersky Platinum Partner. Все это дает возможность точно подбирать решения под нужды компаний любого размера в короткие сроки», – отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.