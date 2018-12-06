Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена

Asus представила ZenFone Max Pro (M2), полностью обновленный доступный смартфон популярной линейки, превосходящий предыдущую модель по производительности, времени автономной работы, прочности и технологиям фотосъемки.

Новый смартфон ZenFone Max Pro (M2) объединяет в себе высокую производительность мобильного процессора Snapdragon 660 и мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, обеспечивающий продолжительное время автономной работы. Экран смартфона защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6. Интеллектуальная камера с флагманским сенсором Sony позволяет делать качественные фотографии при любом освещении, не задумываясь о настройках.

Задняя панель устройства притягивает взгляды новой отделкой с переливами цвета. Для удобства в смартфоне предусмотрены два слота для SIM-карт и третий – для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ, а также поддержка технологии бесконтактной оплаты NFC.

«Сердце» смартфона ZenFone Max Pro (M2) – мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 660 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, созданная по 14-нм техпроцессу и превосходящая предшествующую модель на 11% по производительности процессора и на 33% по производительности графического ядра. Объем оперативной памяти составляет до 4 ГБ.

Как и все смартфоны серии ZenFone Max, модель M2 может похвастать автономностью. Несмотря на еще более тонкий корпус, чем у предшественника, в смартфоне ZenFone Max Pro (M2) установлен не менее мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 35 дней автономной работы устройства в режиме ожидания в сетях 4G и до 45 часов в режиме разговора в сетях 3G. Можно уйти с головой в игровой процесс на 10 часов, смотреть видео через YouTube на протяжении до 19 часов или бороздить просторы интернета до 23 часов на одном заряде аккумулятора.

Обновленная модель ZenFone Max Pro первой из всей линейки ZenFone получила защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 со кругленными краями, которое вдвое прочнее, чем стекло предыдущего поколения. Даже после нескольких падений с высоты до 1 метра смартфон не пострадает и будет выглядеть великолепно, как новый.

«Смартфон – неотъемлемый атрибут нашей жизни в цифровом пространстве. Мы прикасаемся к нему более 2 тыс. раз в день, – сказал Скотт Форестер, вице-президент отделения маркетинга и инноваций компании Gorilla Glass. – Наши исследования показали, что в среднем пользователь роняет смартфон примерно семь раз в год с высоты на уровне пояса. Мы рады сотрудничать с компанией Asus, оснастившей новую модель ZenFone Max Pro нашим защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6».

Смартфон ZenFone Max Pro (M2) оснащается самой передовой системой камер во всей серии ZenFone Max. Интеллектуальная технология распознавания сцен и объектов, такая же, как во флагманской серии ZenFone 5, позволяет сконцентрировать все внимание исключительно на объекте съемки, не задумываясь о настройках камеры.

Установленный в ZenFone Max Pro (M2) сенсор Sony IMX486 обладает высоким разрешением и в 1,9 раз большей светочувствительностью. Фазовая автофокусировка (PDAF) и электронный стабилизатор изображения (EIS) помогают камере смартфона мгновенно фокусироваться на объекте съемки и избегать размытия при записи видео.

Для съемки портретов крупным планом вторая тыловая камера смартфона ZenFone Max Pro оснащена технологией распознавания глубины резкости сцены, помогающей создавать художественный эффект боке, когда в фокусе оказывается только объект на переднем плане, а фон плавно размывается.

В смартфоне ZenFone Max Pro (M2) установлен безрамочный 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full-HD+ (2280 x 1080 пикселей). Широкий цветовой охват (94% пространства NTSC), высокая яркость (450 кд/м2) и контрастность (1500:1) делают картинку на экране просто изумительно живой и реалистичной.

Используя динамик с пятью магнитами, звуковую катушку с металлическим каркасом и интеллектуальный усилитель NXP, смартфон ZenFone Max выдает чистый и насыщенный звук в любых приложениях.

Смартфон Asus ZenFone Max Pro (M2) доступен для предзаказа в фирменном магазине Asus Shop по цене 17,99 тыс. Руб. за версию 4/64 Гб и 19,99 тыс. Руб. за версию 4/128 ГБ. Первые покупатели смартфона, оплатившие предзаказ онлайн, получат в подарок колонку JBL Tuner FM. При оформлении предзаказа и выборе оплаты «При получении» – наушники в подарок. Предложение ограничено. Срок проведения акции — c 5 по 12 декабря 2018 г., или пока подарки есть в наличии.