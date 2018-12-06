«Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

«Аэрофлот» обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.

Samsung Pay — это простой и безопасный платежный инструмент, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Для использования сервиса необходимо установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для платежей. После этого пассажиры «Аэрофлота», приобретая авиабилет, могут повторно не вводить данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay и подтвердить платеж удобным способом — с помощью Touch ID или вводом кода-пароля.

Samsung Pay для каждой банковской карты использует специальный цифровой код — токен, который не связан с настоящими данными карты, что повышает безопасность платежей. Покупка с помощью этого сервиса возможна только после регистрации пользователя в сервисе Samsung Pay.

Ранее «Аэрофлот» уже внедрил в свои мобильные приложения аналогичные платежные сервисы — Apple Pay для iOS-устройств и Google Pay для Android-устройств.