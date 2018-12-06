ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом

На прошлой неделе компания АВВ и Городское транспортное предприятие Хельсинки провели испытание дистанционного управления паромом в столичном порту Финляндии. Передовые технологии, успешно протестированные на пассажирском пароме, могут быть установлены на судно любого типа. Дистанционно управляемый пассажирский паром ледового класса «Суоменлинна II» прошел по заданному маршруту недалеко от порта г. Хельсинки.

Современные технологии позволяют управлять судном из любой точки. Паром «Суоменлинна II» был оснащен новой системой динамического позиционирования ABB Ability™ Marine Pilot Control, а управление судном велось с берега из центра в Хельсинки.

«Автономность судна не означает полное отсутствие экипажа. На современных судах все более популярно использование систем электродвижения, подтверждают свою эффективность цифровизация процессов и интегрирование систем. Решения АВВ позволяют перейти на новый и повышают безопасность навигации», сказал руководитель направления ABB «Морские суда и порты» Юха Коскела (Juha Koskela).

Испытания провели в нерабочие часы, на удаленном от берега расстоянии, без пассажиров на борту и в отсутствие вблизи других судов. «Суоменлинна II» оснащено системой динамического позиционирования, в обычном режиме используется стандартное бортовое управление, дистанционное – только в тестовом.

Судно и экипаж продолжат принимать участие в дальнейшей исследовательской работе.

Эти испытания, отметили в ABB, очень важны для привлечения интереса и повышения доверия к судовым системам автоматизированного управления. Ожидается, что в ближайшие десятилетия решения по автономной работе изменят международное судоходство, так как отрасль оправилась от спада, вызванного финансовым кризисом 2008 г. Согласно данным Международной палаты судоходства, спрос на морские перевозки в мире за последнее десятилетие вырос на 30 %, более 10 млрд тонн грузов транспортируется морем каждый год.