«Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон»

Компания «Яндекс» выпустила собственный смартфон «Яндекс.Телефон» с интегрированным голосовым помощником Алисой. Ассистент поддерживает русский язык и может выполнять поручения пользователя.

«Телефон позволяет по-новому взаимодействовать с привычными приложениями Яндекса. Теперь они представлены в виде экосистемы, в центре которой находится Алиса. Чтобы решить ту или иную задачу, необязательно запускать приложение, можно обратиться к голосовому помощнику», - отметил руководитель проекта Фёдор Ежов. Голосового помощника можно запустить в любой момент, и для этого не требуется держать «Яндекс.Телефон» в руках. Ассистент предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определённое время и в определённом месте, и показывает карточки-подсказки.

Смартфон работает на современной ОС Android 8.1 и оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630, а также экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Модуль NFC позволяет использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок.

Яндекс.Смартфон - первый смартфон Яндекса под собственным брендом

В смартфоне предусмотрен определитель номера, подключенный к базе сервиса «Яндекс.Справочник», в котором собраны контакты нескольких миллионов организаций. Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге. И наоборот: если надо куда-то позвонить, Телефон подскажет контакт — достаточно ввести название организации в поиск по книге.

В российской рознице «Яндекс.Телефон» стоит 18 000 рублей. Продажи смартфона стартуют 6 декабря в Магазине и музее Яндекса в Москве. 7 декабря Телефон начнёт продаваться на маркетплейсе Беру, а также в салонах сотового оператора Билайн и магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

К каждому экземпляру смартфона прилагается полугодовая подписка Яндекс.Плюс. Покупатели также получат 300 рублей на поездки на Яндекс.Такси, 500 рублей на счёт в Яндекс.Деньгах и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев. Общая сумма, которую можно вернуть на счёт, — до 2000 рублей.