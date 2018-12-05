Tele2 вдвое ускорил подключение бизнес-клиентов благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, внедрил Microsoft Dynamics CRM для управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами. Решение позволило оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы компании. В результате время подключения новых клиентов сократилось более чем в два раза.

В условиях стремительного роста бизнеса Tele2 нуждался в универсальном инструменте для управления и прогнозирования корпоративных продаж. Решение должно было быстро синхронизироваться с внешними базами данных о клиентах и обеспечивать своевременное получение информации. Помимо этого, оператору было важно наладить продуктивное взаимодействие сотрудников, ответственных за работу с бизнес-абонентами. Для решения этих задач Tele2 выбрал систему Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM помогла оператору ускорить проведение стандартных операций и, как следствие, повысить качество сервиса для бизнес-абонентов. Интерфейс CRM предоставляет доступ к полной информации о контрагенте, поэтому срок оформления корпоративных клиентов сократился вдвое. Система Dynamics CRM интегрирована с сайтом Tele2, что удобно для развития продаж в digital-каналах.

Dynamics CRM позволяет Tele2 управлять системой продаж. Решение объединяет поступление заявок из разных источников, оформление клиентов и отчетность в общем интерфейсе. Помимо этого, компания может отслеживать все этапы «воронки» продаж – устанавливать цели по количеству звонков и контролировать их выполнение.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, сказала: «Решение Dynamics CRM позволяет нам работать с корпоративными клиентами в режиме "одного окна", ускорять оформление документации и в итоге улучшать качество обслуживания. Функциональность включает возможность оперативно формировать отчетность о работе отдельных специалистов и деятельности целого подразделения в разрезе региона, макрорегиона или всей страны. Благодаря гибкому интерфейсу сотрудники отдела продаж видят зоны для развития. Руководители, ответственные за бизнес в регионе, могут оценить работу подчиненных и скорректировать их деятельность. Система также объединяет общую информацию по России, на основе которой топ-менеджеры совершенствуют стратегию развития в бизнес-сегменте. Таким образом, решение Microsoft является эффективным инструментом анализа, помогающим Tele2 принимать верные операционные и управленческие решения».

Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операциям Microsoft в России, отметил: «Грамотное использование данных и прогрессивной аналитики в работе с клиентами становится ключевым фактором успеха в конкурентной бизнес-среде. Решение Dynamics CRM, использующее технологии искусственного интеллекта для комплексной аналитики, дает Tele2 возможность прогнозировать продажи и формировать персонализированные предложения для клиентов, своевременно отвечая на изменяющиеся рыночные условия. Мы рады, что компания Tele2 выбрала Microsoft в качестве поставщика решения для взаимодействия со своими клиентами. Уверен, вместе мы сможем обеспечить качественно новый уровень сервиса».