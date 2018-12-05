Samsung Electronics открыла сервисные центры в Москве, Петербурге и Красноярске

Samsung Electronics объявила об открытии пяти новых центров «Samsung сервис плаза» на территории России. Монобрендовые сервисные центры особого формата были открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Новые площадки доступны в Москве (ул. Валовая, д. 11/19; ул. Тверская, д 22); в Санкт-Петербурге (пр-кт Космонавтов, д. 14; пр-кт Культуры, д.1); в Красноярске (пр-т Мира, д. 10).

«Samsung сервис плаза» – это монобрендовый сервисный центр особого формата, концепция которого включает в себя совмещение в едином пространстве зон фирменного магазина с демонстрационной зоной для новинок компании и премиального сервисного обслуживания, что позволяет предложить клиентам качественно новый опыт общения с брендом Samsung: выгодно приобретать понравившиеся продукты и в полной мере использовать их возможности.

В сервисных центрах «Samsung сервис плаза» можно обновить ПО, перенести данные на новое устройство, настроить работу гаджета, получить квалифицированную консультацию по работе устройства и его функциональности, а также отремонтировать технику в течение одного часа в присутствии клиента.

Центры Samsung предлагают большой комплекс программ поддержки клиентов: ремонт с доставкой в сервис – бесплатная курьерская доставка смартфонов в сервисный центр и обратно; Smart Service – бесплатные услуги для владельцев мобильных устройств, которые помогут использовать технику оптимальным образом; Smart Care – программа расширенной гарантии от производителя, дополнительная защита мобильных устройств и телевизоров; VIP Service – эксклюзивная программа индивидуальной и профессиональной поддержки владельцев премиальных продуктов.

«Мы рады открытию сразу пяти новых сервисных центров "Samsung сервис плаза" в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Удобное расположение и увеличенный график работы привлечет еще больше клиентов, предпочитающих максимально качественный и быстрый сервис. По статистике, в центре Samsung «Сервис плаза» 90% запросов от владельцев смартфонов и планшетов решается в день обращения. На сегодняшний день это является одним из ключевых преимуществ монобрендовых сервисных центров компании Samsung», — отметил Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Впервые проект «Samsung «Сервис плаза»» был запущен по инициативе штаб-квартиры Samsung в Корее в 1980 гг. в Сеуле. Постепенно сервисные центры премиум-класса были открыты в других странах мира, где присутствует компания Samsung. В 2008 г. проект начал свое развитие в России.

На сегодняшний день на территории различных регионов России открыты 32 сервисных представительства, 14 из которых функционируют совместно с фирменными магазинами Samsung. На данный момент такие центры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Красноярске и других городах России. Работающие в сервисных центрах Samsung инженеры регулярно проходят онлайн-тренинги и программы повышения квалификации в Москве в Техническом образовательном центре Samsung.

Успехи Samsung в области сервиса отмечают и жюри отраслевых премий. Компания получила престижные награды в сфере сервиса, среди которых «Компания года» в категории «Потребительские услуги (высокое качество сервиса)» и пять международных наград «Хрустальная гарнитура», в том числе в номинации «Лучший контактный центр по обслуживанию клиентов».