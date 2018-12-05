«Ростех» представил беспилотники для мониторинга электрических сетей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил беспилотник для видеомониторинга линий электропередач. Коптер оснащен камерой, тепловизором и может действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей.

Дрон является частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.

На сегодняшний день для оценки состояния ЛЭП требуется выезд специалистов на место, используется специальная техника для подъема человека, а линии электропередач должны быть отключены. При обследовании участков ЛЭП, пролегающих в болотистой местности, через овраги, лесополосы и водные преграды, процесс значительно усложняется.

Беспилотник упрощает эти задачи, он способен выявить угрозы на ранних стадиях, что позволяет многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных работах БЛА сокращает время поиска повреждений и определения причин неисправностей.

«Создание подобных комплексов и систем позволяет автоматизировать процессы, которые ранее требовали человеческого участия. Дроны могут вести работу в круглосуточном режиме в любую погоду. Беспилотные технологии дают возможность повысить качество мониторинга в энергосетевом комплексе, сократить количество ошибок и более оперативно реагировать на внештатные ситуации. Мы продолжаем расширять сферы применения беспилотной авиации: это огромный рынок, который сейчас растет на 50% в год и к 2020 г. составит более 13 млрд руб.», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Используемые в системе мониторинга беспилотники созданы из композитных материалов и могут работать при температурах от -30 до +60 градусов, в том числе в условиях дождя, сильного ветра или снегопада. Точность изображения обеспечивается за счет гиростабилизированного съемочного комплекса, в который входит тепловизор и цифровая камера видимого диапазона.

Зарядные устройства для беспилотников могут устанавливаться на крышах трансформаторных станций. С их помощью БПЛА смогут подзарядиться, получить программу полета и передать собранные данные.

С помощью специального программного обеспечения система сама определяет наличие провисаний проводов, опасных наклонов опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.

Проект в составе «Ростеха» реализует концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав «Ростеха». В 2017 г. в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.