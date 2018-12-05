«Росэлектроника» наращивает активы в области электроэнергетики

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех войдет в капитал компании ООО «Децима» и обеспечит локализацию производства на своих мощностях продукции ООО «Матрица» – одного из ведущих российских производителей автоматизированных систем учета энергоресурсов. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках Международного форума «Электрические сети», организованного компанией «Россети» и проходящего с 4 по 7 декабря в 75 павильоне ВДНХ.

В рамках сделки с ООО «Децима», разработчиком автоматизированных систем управления электрическими сетями, «Росэлектроника» получает долю в размере 51% уставного капитала компании. Ключевой задачей холдинга станет привлечение новых контрактов и увеличение выручки.

По соглашению с ООО «Матрица» на мощностях предприятий «Росэлектроники» будет организовано производство линейки продукции в области энергоучета. В соответствии с документом, в первом квартале 2019 г. будет выпущена пилотная партия продукции в размере 20 000 приборов. А начиная со второго квартала, запустится серийное производство объемом 500 000 приборов в год.

«Стратегия развития радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех предполагает повышение объемов производства гражданской продукции в том числе за счет вхождения в капитал частных высокотехнологичных компаний и локализации производства на мощностях наших предприятий. Это позволит упрочить позиции «Росэлектроники» на рынке современной «умной энергетики», а также предложить нашим партнерам новые возможности для построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры», – отметили в холдинге.