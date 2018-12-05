Решения Avaya – выбор клиентов по версии Gartner Peer Insights

Корпорация Avaya Holdings Corp. объявила, что решения компании в области унифицированных коммуникаций попали в категорию «Выбор клиентов» рейтинга Gartner Peer Insights. Gartner определяет унифицированные коммуникации как комплекс решений (оборудование, ПО или сервисы), способствующих внедрению и применению более эффективных методов корпоративной коммуникации. Унифицированные коммуникации позволяют объединить каналы связи, сети, системы, корпоративные IT-приложения и в ряде случаев даже пользовательские приложения и устройства. Помимо этого, в июле 2018 г. Avaya в девятый раз была признана лидером Магического квадранта Gartner в области унифицированных коммуникаций.

«Попадание в рейтинг Gartner Peer Insights — это очередное подтверждение высокого класса создаваемых Avaya решений, которые обеспечивают нашим клиентам широкие возможности для коммуникаций.», – заявил президент и главный исполнительный директор Avaya Джим Чирико (Jim Chirico).

Согласно Gartner, в категорию «Выбор клиентов» рейтинга Gartner Peer Insights могут попасть лишь те вендоры, которые были верифицированы конечными пользователями, представителями профессионального сообщества, на основании количества отзывов и общего количества оценок. У лауреата рейтинга должно быть не менее 50 отзывов, а среднее значение оценки — 4,2 звезды и более.