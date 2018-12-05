Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж в России смартфона Meizu 16, также известного как Meizu 16x. Новинка получила все преимущества флагманского Meizu 16th, включая дизайн без «челок», сканер отпечатков, встроенный в экран, двойную камеру, – но по более доступной цене.

Новый Meizu 16 построен на базе чипа Qualcomm Snapdragon 710. Это позволило сделать стоимость устройства более доступной и сохранить высочайшую производительность для пользователя как в повседневных задачах, так и в играх. 64-битный, 8-ядерный процессор (2 ядра Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6 ядер Kryo 360 Silver 1,7 ГГц) работает в связке с графическим процессором Adreno 616, а также с супербыстрой оперативной памятью LPDDR4X. Объем оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной – 64 ГБ.

Meizu 16th полюбился пользователям своим дизайном и качеством камер. Безрамочный дизайн, без вырезов и «челки», изящная стильная спинка с узнаваемыми чертами смартфонов Meizu – с размещенной по центру двойной камерой с кольцевой светодиодной вспышкой. Но на этот раз корпус выполнен не из стекла. Черная и синяя версии смартфона получили более надежную и практичную металлическую спинку, а белый Meizu 16 представлен в керамическом исполнении. Белый цвет корпуса с надежным покрытием теперь доступен и в Meizu 16. Смартфон получил 6-дюймовый SuperAMOLED дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей.

Meizu 16 оснащен новейшими технологиями. В нем, как и в Meizu 16th, вы не найдете традиционный сканер отпечатков пальцев под экраном, на спинке или боковом торце. Точный и быстрый сканер отпечатков встроен под дисплей Meizu 16 и работает в режиме AOD (Always-On-Display) – так же надежно, как и в Meizu 16th. Скорость срабатывания сканера под экраном Meizu 16 – 0,25 сек. Также поддерживается разблокировка по лицу.

Основная камера двойная: 12 и 20 МП с OIS (4-осная оптическая стабилизация), сенсоры Sony IMX380 + IMX350, апертура ƒ/1.8 + ƒ/2.6, фирменная кольцевая вспышка с 6 светодиодами, режимы серийной, панорамной съемки, time-laps и slow motion, а также продвинутый ручной режим съемки. Фронтальная камера – 20 МП с апертурой f/2.0, встроенным редактором селфи, ИИ с быстрым распознаванием лица. В Meizu 16 остался и продвинутый FLYME AI (искусственный интеллект) с поддержкой распознавания нескольких десятков различных сцен и с функцией автоматического HDR, включающегося при необходимости.

Полюбившаяся владельцам Meizu 15 и 16th технология mEngine – имитация нажатия сенсорной кнопки как физической, доступна и в Meizu 16. Теперь ощущения от нажатий на экран еще более точные и естественные. Емкость аккумулятора в Meizu 16 составляет 3100 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки. При этом всего одного заряда батареи будет достаточно для активного использования смартфона до 2 дней. Смартфон Meizu 16 имеет слот под 2 nanoSIM-карты с поддержкой всех популярных диапазонов мобильных сетей. USB Type-С разъем поддерживает OTG.

С 5 декабря 2018 г. Meizu 16 доступен для покупки в России. Смартфон можно приобрести с официального сайта с бесплатной доставкой по всей России, в фирменных салонах Meizu в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в федеральных розничных сетях, включая магазины DNS.

Официальная цена на Meizu 16: Meizu 16, 6+64 ГБ, черного и синего цвета – 32 990 руб.; Meizu 16, 6+64 ГБ, цвета белая керамика – 33 490 руб.

При оформлении заказа с официального сайта и оплаты заказа онлайн – дополнительная скидка 3% и бесплатная доставка по всей России со склада в Москве.