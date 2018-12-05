IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков

Производитель компьютерной техники IRBIS объявил старт продаж новой линейки металлических ультрабуков с диагоналями экранов от 11,6 до 14 дюймов. Все три устройства – NB211, NB231 и NB241 получили большой тачпад и широкую эргономичную клавиатуру.

Ноутбуки будут поставляться в двух цветах – черном и фиолетовом, а рекомендованная розничная цена будет варьироваться от 14 000 до 17 000 руб. в зависимости от выбранной диагонали. Экраны всех моделей оснащены матрицей IPS с разрешением 1920х1080 пикселей (Full HD). Пользователь сможет работать за ноутбуком в среднем от 4-х до 6 часов в автономном режиме.

Ноутбуки работают на базе двухъядерных процессоров Intel Celeron N3350 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Во всех устройствах предусмотрены слот М.2 для подключения дополнительного SSD-накопителя объемом до 1 ТБ, разъем для установки карт microSD емкостью до 128 ГБ, два порта USB 3.0, выход miniHDMI для подключения к внешнему экрану и разъем для наушников. Мобильные ПК поставляются с предустановленной ОС Micriosoft Windows 10.

Эксклюзивным дистрибьютором, осуществляющим продажи линейки IRBIS в России, является компания Treolan. Также устройства можно будет приобрести в сети магазинов М-Видео и Эльдорадо.