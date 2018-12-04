«Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста»

«Талмер», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил масштабный проект построения высоконагруженного вычислительного комплекса для «Металлоинвеста». Результатом проекта стало отказоустойчивое и высокопроизводительное инфраструктурное решение.

В феврале 2018 г. специалисты «Талмер» построили центр обработки данных в Старом Осколе. На базе построенного ЦОДа была развернута ИТ-инфраструктура для запуска комплекса систем и баз данных SAP S/4HANA.

В рамках текущих проектных работ специалисты «Талмер» сформировали спецификации технологических решений, выполнили поставку оборудования и системного программного обеспечения, осуществили внедрение и интеграцию платформы для работы с приложением SAP S/4HANA, разработали сетевую архитектуру для создания общей информационной среды и обеспечили функциональное взаимодействие оборудования ЦОД.

При реализации проекта заказчик выдвигал жесткие требования к показателям отказоустойчивости и доступности системы, продиктованных спецификой процессов работы крупной горно-металлургической компании.

В соответствии с данными требованиями ИТ-компания JSA Group, центр компетенций «Металлоинвеста» по информационным технологиям, спроектировала и реализовала техническую архитектуру систем SAP. Ключевыми особенностями решения стали: последний релиз S/4HANA 1709; СУБД HANA 2.0; использование SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) модели развертывания СУБД; платформа IBM Power 8; операционная система RedHat.

Для обеспечения многоуровневой отказоустойчивости применяется синхронная репликация на уровне SAP HANA, для защиты серверов приложений используются механизмы платформы виртуализации, на уровне системы резервного копирования (СРК) перекрестная репликация копий с возможностью работы на резервном экземпляре СРК при отказе основного узла.

Операционной системой для построения ИТ-инфраструктуры стала Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions. Выбор данной операционной системы был обусловлен несколькими преимуществами: сертификация компанией SAP SE для использования с СУБД HANA 2.0 на серверах семейства IBM Power 8, унификация имеющейся экспертизы заказчика, активное участие российского представительства Red Hat в проекте.

«Решение Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions предоставляет единую, поддерживаемую платформу, основанную на открытом исходном коде. Наш партнер – компания "Талмер" – реализовал сложный с точки зрения используемых технологий проект для компании "Металлоинвест". На базе решения Red Hat им удалось создать отказоустойчивую и высокопроизводительную инфраструктуру», – отметил Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat Россия и СНГ.

В ходе проекта компания «Талмер» одна из первых в России реализовала на практике экспертизу по проектированию и внедрению локально-вычислительной сети архитектуры Cisco ACI на базе коммутаторов Nexus 9K и аппаратных контроллеров. Опыт, полученный в процессе настройки коммутационной фабрики, в компании называют уникальным.

«В процессе реализации и внедрения фабрики мы получили компетенцию, которая может быть применима и адаптирована практически в любой ситуации проектирования и настройки ЦОДа, независимо от масштабов задачи и территориальной распределенности самого ЦОДа», – отметил Сергей Красников, руководитель направления ИТ-инфраструктуры компании «Талмер».

Решение Cisco ACI – популярное решение в области концепции построения сетей Software Defined Network (SDN). В основе технологии лежит обеспечение поддержки сквозной виртуализации с возможностью управления и автоматизации, где логика взаимодействия приложений основывается на настраиваемых политиках – логических представлениях всех элементов приложения и их взаимодействия между собой. Использование данной технологии позволяет автоматизировать развертывание приложений и дает возможность приложениям программировать сеть «под себя», обеспечивая гибкость настройки программного обеспечения и аппаратную масштабируемость.

Особенностью реализации ACI в проекте стало применение технологии Multi-POD. Данное решение позволило создать единую сетевую инфраструктуру для территориально распределенных площадок ЦОД. Принцип единого структурного построения и управления трафиком данных для двух фабрик сохраняется на всех распределенных площадках. В штатном режиме работы фабрика представляет собой единую полносвязную сетевую среду передачи данных. В данной сетевой инфраструктуре заложена поддержка и возможность подключения тысяч логических образований, десятков тысяч подключений и до миллиона IPv4- и IPv6-хостов. В проекте реализована широкая поддержка облачных инфраструктур и совместимость с подавляющим большинством производителей программного обеспечения. Фабрика ACI остается полностью работоспособна при обрыве связи между узлами управляющего APIC-кластера. Выход из строя управляющего кластера не приводит к остановке процессов передачи данных между площадками ЦОДа. Непрерывная передача данных и реализация политик происходит даже в случае полной потери связанности между площадками. Использование данного решения позволило создать отказоустойчивую и масштабируемую сеть передачи данных.

«Развертывание архитектуры Cisco ACI Multi-POD для "Металлоинвеста" позволило существенно упростить и автоматизировать процедуры настройки сетевых политик и сервисов, которые должны быть доступны на нескольких площадках ЦОД одновременно. Использование программно-определяемого подхода привело к существенному снижению операционных расходов, уменьшению количества ошибок конфигурации, которые связаны с человеческим фактором. Архитектура ACI Multi-POD позволила облегчить вписывание в путь передачи данных сервисных устройств, которые обеспечивают защиту комплекса систем SAP S/4HANA», – отметил Максим Хаванкин, старший архитектор по технологиям компании Cisco.

В результате проекта заказчик получил отказоустойчивое и высокопроизводительное инфраструктурное решение, что обеспечит бесперебойную работу всех информационных систем «Металлоинвеста».

«На базе реализованного решения уже запущены в промышленную эксплуатацию информационные системы SAP. На базе данной платформы планируется реализовывать сценарий цифровой трансформации «Металлоинвеста», – отметил Олег Лактюшин, директор департамента ИТ УК «Металлоинвест».

«Совместная работа проектных команд "Талмер" и JSA Group позволила разработать и внедрить решение, которое полностью отвечает современным требованиям, предъявляемых к ИТ-ландшафту предприятия. Высокопроизводительное инфраструктурное решение позволит масштабировать и запускать другие системы необходимые для бизнес-процессов предприятия», – отметил Константин Зеленков, технический директор JSA-Group.