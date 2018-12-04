Software AG опубликовала результаты исследования о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе

Компания Software AG раскрыла результаты выполненного по ее заказу исследования агентства VansonBourne о внедрении интернета вещей в крупном бизнесе. Для каждого четвертого предприятия из Global Fortune 2000, как показало исследование, развертывание IoT является приоритетной инициативой.

В ходе опроса 800 высокопоставленных лиц, отвечающих за внедрение информационных технологий на предприятиях, выяснилось, что 98% компаний так или иначе используют в рабочем процессе IoT-технологии, при этом их инвестиции в интернет вещей уже успели себя окупить. Примечательно, что для 25% респондентов развертывание IoT является приоритетной инициативой. Вместе с тем 90% опрошенных сталкиваются с серьезными препятствиями на пути внедрения и модернизации IoT-проектов из-за отсутствия опыта и навыков.

К примеру, 50% респондентов считают, что IoT способствует увеличению эффективности использования внутренних ресурсов, 44% — увеличению производительности труда, 43% — росту доходности предприятия, 41% — оптимизации бизнес-процессов, 40% — повышению качества обслуживания клиентов, 38% — принятию более обоснованных деловых решений. При этом 98% респондентов утверждают, что внедрение интернета вещей положительно сказывается на всех бизнес-процессах предприятия, в том числе обслуживании, техподдержке, взаимоотношениях с заказчиками, разработке продуктов и услуг, маркетинге и продажах; управлении поставками, человеческими ресурсами, инфраструктурой; бухгалтерских операциях и администрировании.

Несмотря на все эти перспективы, 90% респондентов признаются, что используют IoT не вполне последовательно, и поэтому их инициативы, связанные с интернетом вещей, окупают себя не так быстро, как могли бы. По их мнению, главное препятствие на пути к эффективной реализации и дальнейшему развитию инициатив, связанных с интернетом вещей, заключается в отсутствии опыта и навыков, необходимых для разработки и внедрения IoT-проектов. Среди других препятствий респонденты выделяют: неспособность обрабатывать большие объемы данных и управлять ими (29%); сложности с интеграцией (28%); наличие множества устаревших систем (28%); неспособность масштабировать сеть с учетом требований IoT (26%); проблемы кибербезопасности (25%).