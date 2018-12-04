Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США

inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, которым пользуются более 14 млн человек в 160 городах мира, объявил о выходе на рынок США. Первым городом страны, в котором жители уже могут воспользоваться inDriver, стал Нью-Йорк. Сейчас сервис доступен жителям всех пяти районов Нью-Йорка – Манхэттена, Бруклина, Квинса, Бронкса и Стейтен-Айленда. На сегодня к сервису подключено более 5 тыс. водителей с лицензиями TLC (Taxi and limousine commission of NYC), их число растет с каждым днем. Сама компания inDriver также получила лицензию TLC на право работы на территории города.

Модель быстрых сделок (Real Time Deals) inDriver позволяет жителям Нью-Йорка самостоятельно и без посредников договариваться обо всех условиях поездки, включая ее стоимость. Пассажир указывает цену, которую он готов заплатить за поездку по интересующему его маршруту, после чего эту заявку получают водители, находящиеся поблизости. Они, в свою очередь, могут или принять это предложение, или указать свою цену. В результате, пассажир получает предложения сразу от нескольких водителей и может сделать свой выбор, исходя из предложенной стоимости, рейтинга водителя, расстояния до него и модели машины.

С приходом inDriver водители Нью-Йорка получают справедливую систему компенсации, а также полную свободу выбора при принятии заказов. В частности, получив заявку от пассажира, водитель видит начальную и конечную точки маршрута и может самостоятельно решить интересен ли ему данный заказ или нет. Как минимум в течение полугода inDriver не будет взимать какой-либо комиссии с водителей города. Это значит, что они будут получать полную сумму за каждую поездку, за вычетом необходимых налогов, обязательных административных и банковских платежей. По истечению как минимум полугода комиссия составит 5-8%, что, по данным компании, значительно ниже, чем в других сервисах, работающих в Нью-Йорке.

«inDriver продолжает доказывать состоятельность своей бизнес-модели, выходя на все новые, очень сложные и высококонкурентные рынки. Нам это удается, потому что мы предлагаем пассажирам и водителям то, чего не могут предложить крупнейшие сервисы такси, – максимальную свободу выбора и честные, прозрачные условия. Нью-Йорк – самый подходящий город для нашего дебюта в США, так как является крупнейшим по объемам рынком для пассажирских перевозок в США. Только 22% домохозяйств Манхэттена имеют свой автомобиль. Огромное количество ньюйоркцев каждый день сталкиваются с проблемой неоправданно высоких цен на поездки по городу, а водители вынуждены существенно перерабатывать, чтобы получить приемлемый уровень дневного дохода. inDriver пришел в Нью-Йорк, чтобы поменять эту ситуацию», – отметил Арсен Томский, основатель и генеральный директор inDriver.

Сегодня inDriver работает в 11 странах мира – США, России, Мексике, Колумбии, Перу, Чили, Гватемале, Сальвадоре, Танзании, Казахстане и Узбекистане. В октябре 2018 г. компания достигла рубежа 10 млн установок в Google Play. Количество установок на платформе Android выросло вдвое за один год.

inDriver доступен для скачивания в магазинах приложения Google Play и AppStore.