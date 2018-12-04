МПБК «Очаково» выбрал Aruba для развертывания промышленной Wi-Fi сети

Aruba (дочерняя компания HPE), производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, объявил о завершении работ по развертыванию беспроводной сети в «Очаково» – одном из крупнейших производителей натуральных напитков в России. Партнером, отвечающим за техническую реализацию проекта, выступила компания «Навигатор».

Данный проект являлся частью масштабного технического обновления семи складских помещений и примыкающих уличных территорий, в результате которого работа складов была полностью автоматизирована.

Одной из существенных особенностей данного проекта было отсутствие стационарно установленных стеллажей – продукция размещалась непосредственно на паллетах в соответствии с нанесенной на пол разметкой. Кроме того, неоднородность состава и наличие расфасованной в алюминиевые банки продукции могли, в свою очередь, блокировать радиосигнал Wi-Fi точек.

Специалистами компании «Навигатор» было проведено тщательное радиообследование, которое позволило предложить надежное и удобное в эксплуатации решение. Место расположения каждой точки было просчитано на подготовительном этапе реализации проекта таким образом, чтобы исключить образование «мертвых» зон по траектории движения автопогрузчиков.

В качестве точек доступа использовались хорошо зарекомендовавшие себя модели Aruba AP-215, а также Aruba AP-214 с выносными антеннами AP-ANT-38 для них. Для управления были выбраны контроллеры Aruba 7010, каждый из которых способен поддерживать до 32 дочек доступа единовременно. Точки доступа преимущественно крепились под потолком на высоте 8 метров. Уличные точки фиксировались на выносной штанге.

Реализованный проект полностью соответствует поставленным задачам и выделенному бюджету. Последующая эксплуатация построенной Wi-Fi сети подтвердила ее отказоустойчивость, высокое качество сигнала и безопасность.

«Наши компании связывают долгие и плодотворные годы совместной работы. "Очаково" — стопроцентно российское предприятие, и, на мой взгляд, очень важно, что лидеры российского рынка доверяют компании Hewlett Packard Enterprise и оборудованию Aruba, нашей экспертизе и опыту. Современные информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью бизнес-процессов, и, я надеюсь, что данный проект укрепит сотрудничество между нашими компаниями и позволит "Очаково" еще более качественно взаимодействовать с поставщиками и потребителями, повышая уровень лояльности и, как следствие, операционную прибыль», – сказала Анна Бахмутова, менеджер по работе с ключевыми Заказчиками компании Hewlett Packard Enterprise.

«Перед нами стояла задача, построить беспроводную сеть передачи данных для функционирования WMS системы. С помощью нашего партнера, компании «Навигатор», мы решили поставленную задачу, используя оборудование компании Aruba. Решение работает стабильно и удовлетворяет требованиям WMS системы», – отметил начальник отдела информационный технологий МПБК «Очаково» Иван Демин.

«Сотрудничаем с МПБК "Очаково" продолжительное время и считаем данного заказчика одним из наших приоритетных. Поставленная перед нами задача требовала индивидуального подхода. Для ее решения наилучшим образом подходило оборудование для беспроводных сетей от компании Aruba. Построенное нами решение полностью удовлетворяет требованиям заказчика и надежно функционирует», – отметили в «Навигаторе».