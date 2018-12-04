Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype

Microsoft представил «живые» субтитры в Skype и PowerPoint, которые позволяют в режиме реального времени преобразовывать речь говорящего в текст и выводить его на экран. Эта возможность не только имеет большое значение для 466 млн человек в мире с нарушением слуха, но будет полезна и для более широкого круга пользователей.

Подключение «живых» субтитров доступно пользователям последней версии Skype как во время индивидуальных или групповых звонков, так и при звонках на номера телефонов. Субтитры можно включить и использовать во время единичного вызова или настроить так, чтобы они работали по умолчанию. Они в режиме реального времени реагируют на речь и непрерывно обновляются по мере беседы. Сейчас субтитры автоматически изменяются в ходе разговора, но скоро станут доступны дополнительные опции: просмотр текста разговора в отдельном окне, чтобы не упустить ни слова. В ближайшие недели в Skype также появится возможность синхронного перевода субтитров на русский и более 20 других языков и диалектов.

Microsoft планирует выпустить встроенную функцию «живых» субтитров в PowerPoint в начале 2019 года. Она станет доступна пользователям устройств под управлением Windows, MacOS и онлайн-версии приложения. Субтитры работают на базе технологий искусственного интеллекта, который позволяет не только преобразовывать высказывания спикера в текст и выводить его на экран с презентацией в режиме реального времени, но и переводить их на другие языки. Сейчас PowerPoint поддерживает распознавание разговорной речи на 12 языках и ее текстовый перевод на более чем 60 языков. Это поможет значительно упростить восприятие контента и коммуникацию для слабослышащих или говорящих на разных языках людей. Кроме того, спикер сможет настроить вид и расположение субтитров, чтобы сделать их наиболее удобными для презентующего и аудитории.