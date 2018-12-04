«ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком»), оператор информационно-коммуникационных услуг, сообщил об изменениях в составе руководства.

Тимур Рамазанов покинул пост директора по персоналу и организационному развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг». Исполняющим обязанности назначена Екатерина Грибова.

На посту директора по персоналу Тимур Рамазанов находился с 2015 г. В его обязанности входили разработка и развитие организационных структур компании, полный цикл управления человеческим капиталом, формирование и поддержка внешнего и внутреннего HR-бренда.

«Мы благодарим Тимура Рамазанова за проделанную работу на посту директора по персоналу и организационному развитию компании. За эти годы произошло существенное усиление HR-блока «ЭР-Телеком».», — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.