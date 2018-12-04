«Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU

Компания «Диасофт» разработала для своих клиентов программный продукт «Защита сообщений SWIFT» для выполнения требования программы CSP. Под аббревиатурой понимается специальная программа Customer Security Program, введенная международной системой межбанковских платежей и обмена данными SWIFT с целью повышения уровня безопасности данных при их обмене между банком и терминалами. Программа CSP разработана в ответ на ряд случаев крупных взломов банков в 2016 г., в том числе и центрального банка Бангладеш, когда с его с счетов была украдена крупная сумма денег.

Решение «Диасофт» построено на базе технологии защиты Local Authentication (LAU) и обеспечивает безопасный бесфайловый обмен сообщениями между системами FLEXTERA, Diasoft FA# Beans и терминалом SWIFT. Технология LAU позволяет проверять подписи входящих сообщений SWIFT и подписывать исходящие перед отправкой в терминал. Функционал решения обеспечивает проверку подлинности сообщений за счет использования современных алгоритмов, гарантирующих, что передаваемые данные не были изменены посторонними лицами.

По словам руководителя продукта дирекции сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт» Дмитрия Дядюры, представители SWIFT официально рекомендуют использовать для защиты всего процесса перевода средств именно технологию локальной аутентификации, или LAU. В будущем, подчеркнул Дядюра, эта рекомендация станет требованием.