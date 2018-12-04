«Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива»

«Чистая вода Сибири», красноярский производитель и поставщик питьевой артезианской воды, внедрила электронный архив, разработанный «Гэндальф».

Сегодня у «Чистой воды Сибири» более 12 тыс. клиентов. Таким количеством контрагентов обусловлен как документооборот компании – до 145 тыс. документов в год, так и наличие бумажного архива, занимающего около 40 квадратных метров в офисе.

Ранее бухгалтерия контролировала возврат документов от контрагентов с помощью дописанного модуля в «1С», вели реестры в программе. Но на сверки документации с контрагентами все равно тратилось много времени. Приходилось вручную искать документы в бумажном архиве.

Руководство «Чистой воды Сибири» приняло решение об организации электронного архива. Из спектра предложенных на рынке решений специалисты выбрали программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф», по двум критериям – простота внедрения и требуемая функциональность.

После установки «Скан-архива» сотрудники бухгалтерии и подразделения продаж получили доступ к упорядоченному электронному архиву в базе «1С:Предприятия 8». При этом напрямую с программой «Скан-архив» работают только два человека. Они переводят бумажные документы в скан-копии сразу же при получении, после чего «Скан-архив» распознает реквизиты или штрихкоды и прикрепляет эти копии к «1С». С момента внедрения программы в июле в электронный вид переведено около 48 тыс. документов.

Сергей Алексеев, программист-консультант «1С» компании «Чистая вода Сибири», отметил: «Скан-Архив» помог реализовать наши требования к электронному архиву документов. Теперь сверки с контрагентами-покупателями проходят в несколько раз быстрее, а нашим сотрудникам не нужно отправляться на поиски в бумажный архив, документы под рукой. Невозвращенные документы автоматически отмечаются в базе, что позволяет избежать спорных вопросов. При всех своих преимуществах программа просто устанавливается. Мы смогли это сделать самостоятельно, обращались к подрядчику только за помощью в настройке стандартных печатных форм для образца – товарной накладной ТОРГ-12 и накладной на возврат тары».