Accenture представила образовательный курс «Час программирования 2018» для учащихся всего мира

Компания Accenture совместно с Code.org проводит «Час программирования» — международный образовательный курс, в рамках которого учащиеся получают возможность посетить вводное часовое занятие по информатике.

В России глобальная инициатива компании проходит в виде урока программирования в московском офисе Accenture: в игровой форме будут представлены основы программирования. Кроме того, волонтеры из числа сотрудников Accenture в России проведут такой урок в школах.

Во всем мире Accenture Hour of Code пройдет в рамках «Недели информатики» (3–9 декабря) в виде образовательного курса по программированию на 15 языках: английском, китайском, голландском, тагальском, французском, немецком, греческом, иврите, итальянском, польском, португальском, словацком, испанском, шведском и вьетнамском. Учащиеся из разных стран получат возможность посетить уроки программирования, которые будут проводиться на их родном языке. Участие в региональных уроках «Час программирования» примут почти 2 500 сотрудников Accenture.

В качестве основы Accenture использует запущенный несколько лет назад учебный курс по программированию Accenture Intelligent Space Exploration («Интеллектуальное исследование космоса с Accenture»), в рамках которого учащиеся узнают о том, как с помощью технологий искусственного интеллекта роботы учатся исследовать новую планету — классифицировать растения и животных, понимать чужой язык и общаться с аборигенами. С момента выпуска учебный курса изучили около 110 000 человек.