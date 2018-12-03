«Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer

«Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online.

Новая версия bpm’online 7.13, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений, позволяет ускорить ключевые процессы организации, повысить продуктивность сотрудников и улучшить клиентский опыт. В то же время, новый продукт bpm’online designer, который готовится к выходу в первом квартале 2019 года, поможет упорядочить все знания по бизнес-процессам в единой среде, упростить этап построения и документирования процессов, а также ускорить обучение сотрудников новым регламентам работы. Кроме того, bpm’online designer откроет новые возможности для специалистов по бизнес-процессам, обеспечив площадку для обмена знаниями и опытом, а также общения в кругу профессионалов.

Благодаря обновлениям триггерных кампаний можно настраивать автоматический запуск кампаний по заданным событиям в системе, управлять частотой коммуникаций с клиентами, более гибко настраивать шаблоны писем, а также анализировать ход выполнения кампаний и конверсию между шагами.

Готовая скоринговая модель позволит автоматически рассчитать вероятность успешного закрытия сделки, а функциональность сквозной воронки поможет в определении «узких» мест на всех этапах взаимодействия с клиентом — от квалификации лида до успешного завершения продажи.

Обновленная лента обработки обращения, а также расширенные возможности форматирования текста и просмотра вложений позволят видеть полную картину по каждому обращению и повысить скорость обработки запросов по разным каналам коммуникаций.

Новый механизм прогнозирования числовых данных (например, суммы продажи, сложности или трудоемкости выполнения запроса т.п.) позволит точнее определять приоритеты текущих задач. А множество UX-улучшений сделают работу с информацией еще проще и удобнее — изменения коснулись навигации в разделах, глобального поиска, импорта данных и других функциональных блоков.

Новая функциональность bpm’online еще больше расширяет возможности по настройке интерфейса и логики работы системы. В списке улучшений — настройка предиктивных моделей пользовательскими средствами, новые возможности по настройке интеграций со сторонними системами, конфигурирование мини-карточек в разделах при помощи мастера и многое другое.

Готовые программные решения и пакеты расширений, коннекторы и шаблоны процессов, которые доступны на онлайн-площадке Marketplace, помогают быстрее решать актуальные бизнес-задачи, а также помогают сделать работу пользователей еще проще и эффективнее.

Только за последний квартал на площадке опубликовано более 90 новых приложений и темплейтов. Например, в числе новинок — коннектор к сервису персонализированного маркетинга Influ2, дополнение для управления трейд-маркетинговыми активностями, приложения для торговых представителей по построению маршрута до следующего места встречи и проведению полевых опросов в мобильном приложении, дополнение для сегментации клиентов с помощью RFM-анализа, чат-бот регистрации обращения, расширенный файловый менеджер и многое другое.

В рамках презентации релиза bpm’online 7.13 продуктовые лидеры Террасофт представили анонс абсолютно нового продукта в линейке bpm’online — bpm’online designer, который станет незаменимым для специалистов по бизнес-процессам, а также значительно упростит все этапы управления процессами — от построения и документирования, до автоматизации и улучшения.

Структурированная библиотека процессов и визуальная карта процессов позволят упорядочить все бизнес-процессы организации и управлять ими в единой среде. Полнофункциональный дизайнер процессов позволит быстро и просто строить диаграммы в нотации BPMN. Поддержка совместного редактирования и комментирования помогут организовать совместную работу над процессом в режиме реального времени.

Многопользовательская среда описания процессов обеспечит быструю подготовку и актуализацию документации по процессам. Специальный режим проигрывания сократит время на обучение сотрудников, помогая быстро изучить ход процесса и особенности выполнения отдельных шагов. Функция встраивания процессов позволит публиковать интерактивные диаграммы на страницах внешних сайтов с возможностью просмотра и комментирования в среде bpm’online.

Единая экосистема для специалистов в сфере моделирования и автоматизации бизнес-процессов позволит обмениваться знаниями и опытом в сообществе профессионалов.

Выпуск bpm’online designer, который будет распространяться по модели «freemium», запланирован на первый квартал 2019 года.