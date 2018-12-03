Системы «Кодекс» и «Техэксперт» подтвердили совместимость с «РЕД ОС»

В рамках соглашения о технологическом сотрудничестве российские разработчики «Кодекс» и «Ред Софт» провели тестирования на совместимость своих продуктов. Испытания были проведены специалистами двух компаний. По итогам была подтверждена корректность работы профессиональных систем «Кодекс» и «Техэксперт» в среде отечественной операционной системы РЕД ОС, о чем свидетельствует двухсторонний сертификат совместимости.

Профессиональные системы «Кодекс» и «Техэксперт» — это современные, умные, профессиональные справочные системы, содержащие более 40 млн нормативно-правовых и нормативно-технических документов, уникальные сервисы, услуги и готовые решения для специалистов. Многообразие правовой и консультационной информации позволяет охватить наиболее полный спектр потребностей специалистов, а большое количество интеллектуальных сервисов, позволяет оперативно искать необходимую информацию, эффективно работать с текстами и контролировать изменения в правовых документах. Системы подойдут для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов, работникам органов власти, а также руководителям и специалистам производственных подразделений предприятий и организаций всех основных отраслей экономики: энергетики, нефтегазовой промышленности, строительства, машиностроения, связи и других.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Увеличение числа программных продуктов, совместимых с операционной системой РЕД ОС - важная задача для нашей компании. Сотрудничество с «Кодекс» расширяет доступный на РЕД ОС инструментарий. Продолжим работу в данном направлении», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«При разработке программных продуктов мы стараемся охватить как можно больше открытых платформ. Сотрудничество с «Ред Софт» позволяет сделать еще один шаг в этом направлении. Кроме того, вместе мы сможем расширять технологические возможности для предприятий закрытого контура, использующих РЕД ОС», – сказал директор департамента программных технологий «Кодекс» Олег Белозеров.