Ofd.ru предложил бизнесу систему ЭДО для работы с маркировкой «Честный знак»

Оператор фискальных данных Ofd.ru провел интеграцию своей системы электронного документооборота «ЭДО.Поток» с единым оператором системы маркировки и прослеживаемости товаров с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Внедрение электронного документооборота в цепочку поставок маркированного товара позволяет фиксировать все переходы прав собственности на товар от производителя до конечного покупателя.

«ЭДО.Поток» интегрирован в маркировку в части передачи универсальных передаточных документов (УПД) на маркированный товар. Система Ofd.ru выделяет из всего потока документов сведения об этом товаре и по завершении документооборота между продавцом и покупателем, направляет данные в ЦРПТ, тем самым подтверждая факт перехода прав собственности. Все проданные товары с кодами маркировки клиент Ofd.ru может увидеть в своем личном кабинете, в разделе «маркировка». Эта функциональность будет необходима для всех игроков рынка, участвующих в маркировке товаров (производители продукции, подлежащей маркировке, оптовые покупатели, мелкооптовые закупщики, продавцы, реализующие маркируемые товары конечным потребителям). Таким образом, компания, подключаясь к ЭДО и ОФД от Ofd.ru, входит в процесс жизненного цикла маркированного товара, получая доступ к полной информации с момента производства товара до конечной продажи. Эти данные в дальнейшем можно использовать для проведения сверок и инвентаризаций остатков на складах без привлечения дополнительных ресурсов.

«Партнерство с ЦРПТ носит стратегический характер и позволит нам создать единую цифровую экосистему для бизнеса, поможет любым производителям товаров, ритейлерам и другим участникам рынка быстро и с минимальными трудозатратами выполнить требования закона по маркировке товаров и обеспечению их прослеживаемости. Мы считаем, что оператор фискальных данных станет неотъемлемым звеном в условиях реализации программы маркировки товаров. Ofd.ru предоставляет услуги ЭДО и работает над созданием новых и полезных сервисов для потребителей в рамках маркировки», — отметил Антон Румянцев, директор Ofd.ru.

«Система "Честный знак" повысит прозрачность рынка, защитит потребителей и легальный бизнес, поможет бороться с нелегальным оборотом продукции. ЦРПТ уже разработал и запустил развернутую программу тестирования оборудования, технологических и бизнес-процессов, в которой участвуют сотни компаний. Ofd.ru одним из первых присоединился к проекту маркировки и прослеживаемости товаров. Благодаря нашим совместным решениям участники рынка смогут комфортно и с минимальными издержками перейти к системе «Честный знак»», — отметил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий.

В январе 2018 г. стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживаемости табачных изделий, а в июне — обуви. В нем участвуют крупные производители продукции, дистрибьюторы и розничные сети. Единым оператором системы определен Центр развития перспективных технологий. С 2019 г. для ряда товарных групп маркировка станет обязательной.

Ofd.ru стал участником национальной системы «Честный знак» в начале 2018 г. Компания провела полную техническую интеграцию с Центром развития перспективных технологий и получила сертификат, удостоверяющий готовность Ofd.ru участвовать в передаче данных о маркируемых товарах в ФНС и ЦРПТ.