ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле»

Группа компаний ITPS, один из ведущих комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, и «Лукойл» завершили проект, по результатам которого были разработаны и внедрены в эксплуатацию автоматизированная система управления процессами интегрированного моделирования (АСУПИМ) и автоматизированная система управления моделью ограничений (АСУМО) на базе отечественной цифровой платформы Avist Oil&Gas.

В ходе реализации проекта были решены задачи по созданию единой интегрированной системы сбора, передачи, контроля качества, хранения данных и оперативного анализа всего спектра информации по модели ограничений. Специалисты компании-заказчика получили средства анализа потенциалов производственной системы. Неограниченное количество пользователей (корпоративных, подрядчиков, партнеров) получили безопасный ролевой доступ ко всему объему информации. Результаты данных представлены в виде графиков, отчетов и предиктивных рекомендаций цифровой системы, что сокращает трудоемкость анализа и снижает влияние «человеческого фактора».

«Технически обеспечить поступление качественных данных, работоспособность и быстродействие на таком массиве - непростая задача. Мы используем как программные продукты зарубежных компаний, так и российский софт, кроме того российское ПО не уступает лучшим мировым образцам. Особой гордостью "Лукойла" стала корпоративная автоматизированная система управления интегрированными моделями, разработанная совместно с ITPS и получившая премию конкурса лучших ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли в номинации "Цифровое месторождение" в сентябре 2018 г.», – сказал начальник департамента обеспечения добычи нефти и газа «Лукойла», руководитель проекта «Интеллектуальное месторождение» Азат Хабибуллин.

Назначение платформы Avist Oil&Gas – это оптимизация операционной деятельности добывающих компаний за счет автоматизации процессов выработки решений, оптимизации производства и взаимодействия с проектными организациями и подрядчиками на основе технологий интегрированного моделирования. Сбор и обработка данных ведется из действующих информационных систем и баз данных заказчика. Система обеспечивает управление расчетами в системах интегрированного и гидродинамического моделирования, оперативную и доступную выгрузку результатов, автоматизированную поддержку принятия решений при осуществлении оперативного управления производством, формировании стратегии управления разработкой месторождений. Значительно сокращается время на сбор и анализ производственных данных, что позволяет повысить оперативность управления.

Цифровые системы такого уровня позволяют решать важнейшие задачи управления интеллектуальным месторождением: снижение потерь и увеличение объемов добычи, оптимальное использование технических и человеческих ресурсов, снижение операционных издержек, повышение точности прогнозирования на длительные периоды и принятие эффективных управленческих решений в сжатые сроки.

Система ориентирована на широкий круг пользователей, в том числе технических специалистов, малознакомых со специфическими инструментами моделирования и анализа. Она проста в эксплуатации, рассчитана на ежедневное использование при различном уровне технического оснащения рабочих мест. Это делает ее доступной для широкого применения.