Выпускник бизнес-школы «Сколково» запустил сервис по аренде зарядных устройств для смартфонов

Сервис по аренде зарядных устройств для мобильных телефонов «Бери Заряд!», запущенный выпускником бизнес-школы «Сколково» Кириллом Кулаковым, объявил о выходе на российский рынок. Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется в приложении, привязывает банковскую карту, оплачивает и получает пауэрбэнк в ближайшем аппарате выдачи устройств и возвращает его в любом другом аппарате.

Стоимость аренды в час — 50 руб., в сутки — 100 руб. Если пользователь не успевает сдать устройство в течение часа, списывается суточная аренда; если не сдает на следующий день, еще раз списываются 100 руб. Если клиент не возвращает устройство по истечении месяца, он получает пауэрбэнк в постоянное пользование и может в любой момент обменять его на заряженный за 50 руб.

«Наш сервис раз и навсегда решает важную и насущную проблему современных городских жителей — даже если у вас сел телефон, а вы с собой не взяли пауэрбэнк или вам некогда сидеть рядом с розеткой и ждать, вы сможете оставаться мобильным, продолжать движение и не менять свои планы. Наш сервис поможет решить и проблемы компаний, например ресторанов и кафе, которые уже предоставляют клиентам возможность подзарядить телефон в док-станции и сталкиваются в связи с этим с проблемами: зарядки крадут, провода отрывают, станции ломают, на официантов ложится несвойственная им нагрузка (следить за сохранностью устройств) и т.д. И все расходы покрывает заведение, что им, конечно, совершенно невыгодно, — сказал основатель и глава "Бери Заряд!" Кирилл Кулаков. — Аналогичные проекты, существующие в Европе (Chargerent, Chimpy), США (Fuel Rod) и Азии (WeCharge, NOMO, Ankerbox), прекрасно себя чувствуют: например, компания Ankerbox, перезапустившаяся в Азии три года назад, сейчас насчитывает 1,2 млн ежедневной аудитории и имеет сеть в 300 тыс. точек. В России же таких сервисов раньше не было».

В настоящее время аппараты «Бери Заряд!» можно найти в 50 локациях Москвы и Московской области: бизнес-школе «Сколково», заведениях общественного питания, рынках и др. До конца 2018 г. планируется установить 250 точек, в середине 2019 г. — 2 тыс. в Москве, 500 в Питере и по несколько сотен в городах-миллионниках.

Направлено письмо в Правительство Москвы с предложением разместить стойки «Бери Заряд!» на всех станциях Московского метрополитена и наземном транспорте Москвы с возможностью оплаты аренды картой «Тройка» для удобства горожан. Подтверждено участие «Бери Заряд!» в программе «Умный город», которую реализует компания Universa в нескольких российских регионах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Проект подразумевает внедрение «умной» системы управления городскими ресурсами на базе технологии блокчейн и удобную, доступную, персонифицированную цифровую среду для населения.

Представители сервиса надеются успешно реализовать пилотную интеграцию в Москве и в дальнейшем выходить в другие мегаполисы. Интерес к «Бери Заряд!» уже проявляют в других крупных российских и европейских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, а также Барселоне, Амстердаме и Праге.

Пауэрбэнки и аппараты выдачи зарядных устройств поставляются китайской компанией Laidian — вторым по величине в мире производителем подобных стоек, — с которой заключено эксклюзивное соглашение на поставку оборудования в Россию, страны СНГ и Европы. Программное обеспечение проекта ведется силами команды отечественных ИТ-специалистов, которая в настоящее время разрабатывает собственное оборудование, которое будет снабжено системой охраны, а также функциями сканирования лица и пожаротушения.

Общее количество инвестиций, привлеченных на настоящий момент, — 25 млн руб.