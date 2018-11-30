В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia

В ходе глобального Blockchain Leadership Summit состоялась презентация международной краудфандинговой блокчейн платформы BitRussia. Это первая и единственная платформа, разработанная в соответствии с требованиями европейского законодательства и полностью соответствующая законопроектам РФ «О цифровых финансовых активах» и «Об операторах инвестиционных платформ».

Ожидая вступления в силу законопроектов РФ «О цифровых финансовых активах» и «Об операторах инвестиционных платформ», BitRussia начинает свою работу в Европе с января 2019 года. Как прогнозируют создатели, для российских компаний и граждан возможности платформы станут доступны в 2019 году, сразу после вступления в силу соответствующих законопроектов. Законопроекты для второго чтения должны быть представлены в Комитет при Госдуме 4 декабря 2018 года.

«Как только будет принят закон, окажется новая дыра – у нас нет проектов под этот закон. Соответственно, я считаю, что BitRussia в этом смысле немного опережает другие проекты. Это первое преимущество. Второе преимущество – у нас банки довольно архаичные системы, соответственно, с ними очень тяжело работать. Поэтому нужно какое-то прозрачное решение в банковскую, околобанковскую, биржевую сферу. Тоже, думаю, здесь проект может получить рекомендации, в силу того, что есть понимание нормативной базы», - отметил Владимир Попов, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госудуме РФ, блокчейн-юрист, генеральный директор компании SYNERGIS.

BitRussia не попадает под влияние санкций и должна стать площадкой для независимого экономического сотрудничества.

«Рынок краудфандинга и ICO претерпевает закономерные изменения – он взрослеет и обрастает необходимыми для здорового бизнеса чертами. Как и любой рынок, он требует чёткого регулирования, а чтобы развиваться, индустрия должна обеспечить своим игрокам безопасность, внятность, прозрачный менеджмент, глубокую интеграцию с привычными финансовыми инструментами. Именно этим и занимается BitRussia. Проект нашей платформы впервые был представлен осенью 2017 года рабочей группе ЦБ РФ по разработке законов о Краудфандинге, и, можно сказать, что правовые принципы, заложенные в BitRussia, идентичны тем, что легли в основу разработки законопроекта «Об операторах инвестиционных платформ». Принятие законопроектов даст большой толчок росту цифровой экономике и реализации блокчейн-проектов в России. С верой в новое цифровое будущее России мы с командой и запускаем сейчас наш проект», – отметил Иван Родионов, основатель BitRussia.

Экосистема платформы BitRussia позволяет прозрачно и открыто реализовывать бизнес-процессы проектов полного цикла в единой инфраструктуре. При этом каждый участник BitRussia сможет выступать как инициатором проектов на платформе BitRussia, так и инвестором и (или) контрагентом в проектах.

BitRussia разработана с учетом необходимых требований информационной безопасности финансовых операций. Идентификация пользователей в России будет происходить с использованием Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и аналогичными системами в Европе. Собственная автоматизированная рейтинговая система будет отображать рейтинг проектов и репутацию их создателей и инвесторов. Платформа обеспечивает безопасность сделок при осуществлении платежей с использованием номинальных счетов в банках партнерах и позволяет отслеживать использование привлеченных проектами средств в рамках их реализации (Escrow-функция). Средства, собранные в объёме ниже указанного, возвращаются инвесторам и не допускаются к использованию. В случае критических ситуаций платформа BitRussia предусматривает запуск антикризисного управления и алгоритмов банкротства проектов.

На платформе BitRussia настроены бизнес-модели для интеграции в качестве контрагентов крупных корпораций, банков, страхового бизнеса и государственных учреждений. При этом гибкая система платформы BitRussia позволит внедрять новые бизнес-модели и пользовательские решения.

Платформа BitRussia имеет собственную операционную единицу (знак) с фиксированным курсом (stable coin). Для России данная операционная единица будет привязана к фиксированному курсу российского рубля, а все проекты платформы и взаиморасчеты будут производиться с её использованием. Инвестирование в проекты происходит путем приобретения цифровых прав (токенов) проектов, цена которых выражена в операционных единицах платформы BitRussia. Кроме того, четкое регулирование деятельности платформы BitRussia и её операционной единицы позволит ввести токены проектов и операционные единицы платформы BitRussia в оборот сторонними финансовыми организациями.

Платформа BitRussia построена на принципах самоорганизации и должна в будущем, накопив достаточное количество экспертов, превратиться в самоуправляющуюся экосистему, основанную на принципах меритократии.