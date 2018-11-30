В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд

РВК, Фонд «Сколково» и АСИ подвели итоги сбора заявок на участие в технологических конкурсах Up Great «Первый элемент. Земля» и «Первый элемент. Воздух». Призовой фонд соревнований составит 200 млн рублей, имена победителей станут известны в 2019 году.

12 команд подали заявки на участие в технологических конкурсах Up Great серии «Первый элемент». Конкурсы проводятся в рамках Национальной технологической инициативы и направлены на преодоление сложнейшего технологического барьера мирового уровня. Участникам предстоит разработать водородные топливные элементы для наземного и воздушного транспорта, которые по эффективности смогут сравниться с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами.

На победу в конкурсе «Первый элемент. Воздух» претендуют семь команд. Еще пять заявок поступили на участие в конкурсе «Первый элемент. Земля». Среди участников – разработчики из Самарского НИУ им. академика С.П. Королева, СколТеха, УрФУ, РХТУ им. Менделеева, представители компаний «ИнЭнерджи», «Беспилотные вертолетные системы», «ЭкоТЭнергия», «РусНовТех» и др.

В рамках конкурса претенденты должны будут разработать водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на мультикоптерных и беспилотных автомобильных платформах. Установка победителя должна продержаться в воздухе или на трассе не менее трех часов. Финальные соревнования Up Great пройдут в 2019 году. Призовой фонд конкурса «Первый элемент. Воздух» составит 60 млн руб., «Первый элемент. Земля» – 140 млн руб.

«Перед участниками конкурса стоит сверхсложная задача – разработать топливные элементы, по параметрам энергоемкости превосходящие все мировые аналоги. Если этот барьер будет взят, мы откроем совершенно новые возможности коммерческого использования водорода – прежде всего, в сегментах автотранспорта и беспилотной авиации. Сильнейшая из 12 команд определится в ходе открытых испытаний. Желаем всем претендентам удачного старта», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Водородная энергетика открывает такие перспективы перед человечеством, которые трудно оценить даже в самых смелых предположениях. В то же время, с точки зрения технологий, тема эта непростая и наукоемкая. Поэтому мы делали ставку не столько на количество, сколько на качество и квалификацию команд-участниц, для чего разработали высокие требования, а также непростые условия конкурса. 12 заявок – очень хороший показатель, подтверждающий интерес к тематике внутри научного, технического и бизнес-сообществ», – сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«Разработка автономных источников энергии – ключ к преодолению технологических барьеров. Возможно, мы найдем решение в водородных топливных элементах, и наши компании и разработчики смогут занять передовые позиции на международных рынках беспилотников. Ведь подписано уже правительственное постановление о проведении эксперимента по использованию на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей, в сельском хозяйстве начинают активно использовать беспилотные тракторы, а рынок авиабеспилотников, несмотря на нормативные ограничения, развивается», – сказал специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, к 2020 году мировые автопроизводители выведут на рынок более 20 новых моделей с водородными двигателями. К 2030 году общий объем продаж транспортных средств на водородном топливе достигнет 583 тыс. единиц в год.