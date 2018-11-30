«Швабе» выпустил новый пинпад Yarus L7150

На предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» в Вологде выпустили партию новых устройств для проведения безналичных платежей. Устройство принимает карты МИР и будет использоваться в магазинах Москвы, Подмосковья и регионов.

Пинпад Yarus L7150 производится на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) Холдинга «Швабе», вот уже более 25 лет разрабатывающем охотничьи прицелы. Аппарат предназначен для автоматизации процесса формирования документа, подтверждающего прием денежных средств при продаже товаров. Он принимает бесконтактные карты, карты с магнитной полосой и чипом международных платежных систем Visa, Mastercard и национальной системы МИР.

Новое устройство запущено в серийное производство в октябре этого года. В первую партию вошло 4 960 изделий. В 2019 г. начнется его внедрение в розничных магазинах России.

«Вологодский оптико-механический завод является многопрофильным предприятием, которое с ответственностью подходит к реализации проектов. Создание пинпада – абсолютно новый для нас опыт в рамках реализации программы диверсификации, и мы не исключаем, что в будущем это направление может получить развитие на нашем производстве. Преимущество нового продукта в возможности обслуживания карт платежной системы МИР – функции, которая пока еще доступна не на всех подобных устройствах», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Вологодский оптико-механический завод – один из ведущих в стране разработчиков и производителей гражданской прицельной техники. Сегодня продукция предприятия, выпускаемая под брендом Pilad, востребована в 31 стране мира.