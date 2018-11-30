Решение Kaspersky Internet Security получило высшие баллы в тестировании AV-Comparatives

«Лаборатория Касперского» сообщила, что в результате тестирования, проведенного независимой компанией AV-Comparatives, решение Kaspersky Internet Security было признано самым эффективным продуктом для удаления зловредов с зараженного устройства. Оно получило три звезды и награду Advanced+, а также набрало в среднем 99 баллов из 100 возможных за ликвидацию всех образцов вредоносного ПО (для сравнения: ближайшие конкуренты набрали 94 балла).

Эксперты AV-Comparatives протестировали десять продуктов различных производителей на способность удалять 40 видов вредоносов с устройств пользователей. В каждом отдельном случае исследователи пытались устранить угрозу, просто установив на заражённую машину решение для кибербезопасности, запустив сканирование на вирусы и следуя всем последующим инструкциям. Затем устройства проверялись на наличие остатков вредоносного ПО. Причём более высокие баллы получили те решения, которые при удалении зловредов не переводили ОС в безопасный режим и не требовали использования диска восстановления или совершения каких-либо ручных действий.

В результате тестирования решение Kaspersky Internet Security было признано наиболее эффективным. Выяснилось, что продукт «Лаборатории Касперского» удовлетворяет всем критериям: полностью ликвидирует вредоносное ПО, предотвращая нанесение ущерба устройствам, и делает это в удобное для пользователя время.

Удаление вирусов так же важно, как и своевременное предотвращение заражения ими. Многие зловреды способны проникнуть глубоко в ОС, и даже небольшие их части, оставшиеся после неэффективной ликвидации, способны прервать работу пользователя и сделать устройство нестабильным. Возникновение той или иной киберугрозы подвергает риску данные владельца гаджета, его конфиденциальность и финансовые средства.

«Это большая честь и подтверждение того, что благодаря усердной работе наших экспертов Kaspersky Internet Security остаётся одним из самых эффективных и востребованных продуктов на рынке. Мы ценим работу AV-Comparatives, поскольку проводимые ей тестирования очень важны для оценки качества продуктов в сфере кибербезопасности, – сказал Тимур Биячуев, директор управления исследования угроз «Лаборатории Касперского». – Так как злоумышленники выбирают всё более изощрённые методы проведения атак, а количество вредоносного ПО растёт, важно, чтобы пользователи применяли надёжное и проверенное решение для защиты своих устройств. Глубинная аналитика угроз и технологии нового поколения позволяют нашему продукту успешно обнаруживать и ликвидировать как известное, так и совершенно новое вредоносное ПО».

Независимая компания AV-Comparatives также признала «Лабораторию Касперского» одним из немногих поставщиков в отрасли, предоставляющих бесплатный сервис для удаления вредоносного ПО. В частности, была отмечена утилита Kaspersky Virus Removal Tool.