«Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs

«Ланит» объявил о завершении перевода корпоративной системы документооборота «Русгидро» с платформы EMC Documentum на российскую платформу Landocs, включенную в Реестр отечественного ПО. Проект позволил автоматизировать 12,5 тыс. рабочих мест и централизовать документооборот в компании и ее дочерних обществах, а также обеспечил экономию бюджета поддержки корпоративной системы документооборота «Русгидро».

Специалисты департамента систем управления документами «Ланит» разработали и внедрили решение на платформе Landocs, оптимизировали делопроизводство (работу с входящей, исходящей корреспонденцией, внутреннюю переписку, протоколы) и обработку договорной документации, автоматизировали работу с закупочной документацией и реализовали корпоративное хранилище документов.

На платформу Landocs были переведены процессы обработки и согласования закупочной и договорной документации, включая создание интеграционных потоков с ERP-системой и автоматизированной информационной системой управления закупками, созданной компанией «Норбит» (входит в группу «Ланит»).

Параллельно к системе Landocs подключили новых пользователей и осуществили миграцию исторических данных из EMC Documentum с помощью специально разработанного сервиса. В рамках системы Landocs также автоматизировали работу с документами коллегиальных органов «Русгидро», организовали обмен документами между головной компанией в Москве и дочерними обществами в регионах.

Виталий Шадрин, директор департамента информационных технологий «Русгидро», сказал: «Переход на платформу Landocs – это пример успешного импортозамещения системы электронного документооборота, который повысил качество управления в компании и обеспечил экономию ИТ-бюджета. Внедренные технологии на платформе Landocs существенно сократили количество документов в системе, трудозатраты на их обработку, количество ошибок в работе с документами, повысили исполнительскую дисциплину и увеличили скорость принятия управленческих решений».

Александр Родионов, директор департамента систем управления документами «Ланит», отметил: «Проект внедрения Landocs в "Русгидро" уникален для российского ИТ-рынка. Впервые обеспечен столь масштабный переход с западной ECM-платформы на российскую без остановок в работе с документами. Это не просто замена СЭД, а оптимизация ранее настроенных процессов и автоматизация новых. Архитектура и функциональность разрабатываемой нами платформы позволили полностью реализовать требования заказчика – мы обеспечили централизованное управление документооборотом и ускорили ключевые бизнес-процессы».