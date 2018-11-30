Huawei начинает продажи смартфона Porsche Design Mate 20 RS в России. Цена

Huawei объявила о начале продаж в России премиального смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Созданная совместно с компанией Porsche Design, эта модель объединила в себе передовые технологии и материалы. Каждый элемент нового смартфона тщательно продуман с точки зрения дизайна и функциональности.

Смартфон Porsche Design Huawei Mate 20 RS построен на базе нового процессора Kirin 980 — первого коммерческого чипа, созданного по технологическому процессу 7 нм и получившего двойной нейромодуль, который значительно повышает эффективность выполнения задач с элементами искусственного интеллекта. Наряду с 4 новыми высокопроизводительными ядрами Cortex A76, два из которых работают на частоте 2,6 ГГц, а два — на частоте 1,92 ГГц, и четырьмя экономичными ядрами Cortex A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, новый чип получил графический модуль Mali-G76, ставший на 46% мощнее и на 178% экономичнее своего предшественника Mali-G72, что гарантирует высокую производительность и эффективность на ресурсоёмких приложениях с насыщенной графикой, в том числе с виртуальной и дополненной реальностью.

Внешний вид смартфона созвучен с дизайном всей серии Mate 20: у устройства плавные скругленные грани, на задней панели симметрично расположены 3 объектива камеры Leica и светодиодная вспышка. Корпус отделан тисненой кожей – мягкой, но при этом прочной и износостойкой. Безрамочный 2K экран разрешением 1440×3120, плотностью пикселей 538 PPI и диагональю 6,39 дюйма обеспечивает комфортное чтение и просмотр видео.

Фирменная аббревиатура RS на задней поверхности символизирует технологичность и узнаваемый дизайн спортивных автомобилей – участников легендарной гоночной серии Rennsport. Модель идет в комплекте с кожаным чехлом-книжкой, который гармонично дополняет внешний вид устройства.

Новая тройная камера Leica оснащена основным фотомодулем с разрешением 40 МП (f/1.8), ультраширокоугольным модулем с разрешением 20 МП (f/2.2) и 8-МП модулем с телеобъективом (f/2.4) для оптического зуммирования. Максимальное разрешение кадра достигает 7296×5472 при съёмке фото и 3840×2160 при съёмке видео.

Режим макросъёмки позволяет фотографировать мелкие объекты с расстояния от 2,5 см от объектива, открывая новые возможности для творчества и исследования окружающего мира. Наличие телеобъектива позволяет приближать удалённые объекты не снижая чёткость и чистоту изображения, что безусловно придётся по вкусу любителям фотографировать туристические достопримечательности, концерты и природу.

Помимо фотосъёмки профессионального уровня новая фотокамера с интеллектуальными функциями берёт на себя обязанности умного ассистента, переводчика, гида и партнёра по шоппингу.

Среди других функций новой фотокамеры стоит отметить улучшенный режим замедленной съемки, усовершенствованный HDR режим, 3D-панораму и предиктивный 4D-автофокус, позволяющий получать чёткие снимки движущихся объектов.

Новая модель получила быстрый сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом экрана. Технология динамического измерения силы нажатия позволила повысить коэффициент успешных срабатываний и скорость распознавания отпечатков. Функция разблокировки экрана по 3D распознаванию лица идентифицирует хозяина смартфона всего за 0,6 секунды при любых условиях освещения за счёт предварительного создания трёхмерной модели лица.

Мощный аккумулятор ёмкостью 4200 мАч гарантирует бесперебойную работу устройства в течение целого дня. Технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью до 40 Вт позволяет зарядить аккумулятор на 70% всего за 30 минут. Батарея и зарядное устройство прошли многоэтапные испытания в компании TÜV, специализирующейся на тестировании безопасности потребительских товаров. Поддерживается и беспроводная зарядка Huawei Wireless Charger с мощностью 15 Вт. Кроме того, смартфон способен заряжать другие устройства, совместимые с беспроводной зарядкой типа Qi, выполняя функцию внешнего аккумулятора.

Смартфон Porsche Design Huawei Mate 20 RS будет доступен в России в чёрном цвете корпуса в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Приобрести устройство можно будет онлайн - в интернет-магазинах shop.huawei.ru, «М.Видео» и «Связной», а также в некоторых магазинах-партнерах компании, где будут установлены премиальные демо стенды Porsche Design.

Официальный старт продаж намечен на 17 декабря, предварительные заказы будут приниматься с 10 по 16 декабря 2018 г. Рекомендованная розничная цена составит 139 990 рублей.