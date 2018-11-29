VMware расширила возможности платформы для гибридного облака

VMware представила новую версию интегрированной платформы для гибридного облака, призванную помочь клиентам упростить развертывание и использование облачных сред. В новую версию VMware Cloud Foundation 3.5 добавлены расширенные возможности развертывания, поддержка Kubernetes и новейшие средства управления инфраструктурой. VMware Cloud Foundation максимально ускоряет процесс построения интегрированного гибридного облака, предоставляя комплексный набор сервисов для вычислений, хранения данных, организации сетей, безопасности и управления облаком. Платформа позволяет безопасно запускать корпоративные приложения в гибридных облачных средах.

Сегодня, в эпоху мультиоблачных сред, организации выбирают для миграции либо гибридное облако, либо публичное облако. Оба подхода позволяют справиться с растущим количеством приложений и внедрить набирающие популярность технологии, такие как машинное обучение, кластеризация и расширенная аналитика. Хотя каждая облачная модель уникальна, обе они взаимно дополняют друг друга и могут существовать параллельно в рамках одной и той же организации. Обе модели решают одну и ту же задачу — дать предприятиям и организациям возможность создавать инновационные сервисы. VMware уделяет особое внимание решениям, направленным на работу в мультиоблачных средах. Компания развивает возможности гибридного облака во всех направлениях, от традиционных ЦОД до облачных и периферийных.

«VMware Cloud Foundation — это ядро стратегии гибридного облака VMware, и это самый простой способ развертывания и использования гибридного облака, — сказал Джон Гилмартин (John Gilmartin), вице-президент и руководитель подразделения интегрированных систем компании VMware. — Мы даем надежные инструменты для построения комплексной облачной инфраструктуры, которая будет успешно работать даже в самых крупных и требовательных к ресурсам гибридных облачных средах. Решение обеспечивает согласованную работу инфраструктуры предприятия, по какой бы модели она ни создавалась — частное облако, публичное облако или периферийная модель. Наша цель — помочь клиентам закрыть самый широкий спектр потребностей и защитить уже сделанные ими инвестиции. Для этого в платформе VMware Cloud Foundation 3.5 имеются гибкие средства интеграции в ту стратегию гибридного облака, которая принята на предприятии».

VMware Cloud Foundation 3.5 отличается еще большей гибкостью, уверенно работает в условиях постоянно растущих нагрузок и способна поддерживать новые облачные технологии. Работа VMware Cloud Foundation 3.5 будет протестирована на узлах Dell EMC vSAN Ready модульной инфраструктуры Dell EMC PowerEdge MX. По результатам испытаний в дальнейших версиях будет добавлено еще больше возможностей интеграции с вычислительными ресурсами, хранилищами и сетями. В новую версию VMware Cloud Foundation добавлены функции сочетаемости модулей, реализованные через HPE Synergy. Теперь клиентам стало еще проще и удобнее компоновать инфраструктуру частных облаков при управлении средами SDDC. Кроме того, новая версия поддерживает интеграцию с VMware NSX-T, что позволяет автоматизировать развертывание и управление жизненным циклом ПО виртуализации сети, а также поддерживать контейнеризированные приложения и Kubernetes. В основе VMware Cloud Foundation 3.5 лежит обширный набор новых функций и возможностей интеграции, которые появились еще в VMware Cloud Foundation 3.0, в том числе выбор физических сетевых коммутаторов (напомним, что в предыдущих версиях поддерживались только коммутаторы из ограниченного перечня).

Отличительные черты VMware Cloud Foundation 3.5.

Повышенная гибкость — VMware протестирует последнюю версию VMware Cloud Foundation на узлах Dell EMC vSAN Ready модульной инфраструктуры Dell EMC PowerEdge MX с перспективами более глубокой интеграции в дальнейшем. PowerEdge MX — это кинетическая инфраструктура Dell EMC, разработанная для программно-определяемых ЦОД и включающая в себя настраиваемые модули вычислений, хранения данных и передачи по сетям. Надежное, полностью гиперконвергентное решение VMware Cloud Foundation обеспечивает поддержку всех видов узлов VMware vSAN Ready.

Поддержка функций сочетаемости модулей благодаря глубокой интеграции между VMware SDDC Manager и HPE Synergy Composer, работающим на базе HPE OneView. Теперь клиенты могут динамически компоновать физические ресурсы с помощью пользовательского интерфейса VMware Cloud Foundation для удовлетворения потребностей приложений, работающих в доменах рабочих нагрузок, что повышает общую эффективность работы и уровень автоматизации.

Разнообразие вариантов применения:

Интеграция с VMware NSX-T 2.3 упрощает реализацию задач сети и безопасности для Kubernetes, позволяя поддерживать контейнеризированные и облачные сценарии работы приложений. Сюда также включена поддержка VMware PKS — решения корпоративного класса на базе Kubernetes.

Начиная с версии 3.0, в платформе была реализована поддержка мультисайтовых сценариев, в том числе использование растянутых кластеров, а также быстрое и удобное перераспределение рабочих нагрузок между частными и публичными облаками с помощью NSX Hybrid Connect.

Недавние инновации в продуктах VMware.

VMware Cloud Foundation 3.5 поддерживает последние версии продуктов VMware, в том числе vSphere 6.7 Update 1. Благодаря этому обеспечиваются простое и эффективное масштабирование, встроенная защита приложений, инфраструктуры, данных и доступа, а также более высокий уровень поддержки таких рабочих нагрузок, как приложения искусственного интеллекта и машинного обучения. Интеграция с VMware NSX-T 2.3 позволяет работать в контейнеризированных средах, а также предлагает упрощенный рабочий процесс и предоставляет новый интерфейс поиска, который помогает администраторам быстро находить объекты и события в системе NSX-T. Кроме того, в новой версии представлены функции VMware vRealize Automation 7.5 с расширенной поддержкой приложений для разработчиков, которые реализованы через интеграцию с VMware PKS для управления кластером Kubernetes. VMware vRealize Operations 7.0 позволяет клиентам внедрить «самоуправляемый» подход к мониторингу и управлению центрами обработки данных и облачными средами.

На VMworld 2018 Europe Dell EMC объявила о тестировании VMware Cloud Foundation на Dell EMC VxRail. Как ожидается, сочетание Dell EMC VxRail и VMware Cloud Foundation откроет для клиентов самый простой способ создания частного облака с богатыми возможностями корпоративного уровня, в том числе многоузловые и мультикластерные варианты, с полностью автоматизированным развертыванием и управлением жизненным циклом всей структуры.

VMware Cloud Foundation — это простой путь к гибридному облаку, потому что он позволяет построить унифицированную, безопасную и гибкую облачную инфраструктуру, которую можно развертывать локально или по модели SaaS из общедоступного облака через VMware Cloud on AWS, IBM Cloud for VMware Solutions, CenturyLink, Fujitsu, NTT Enterprise Cloud (ECL) на базе VMware Cloud Foundation, OVH и Rackspace Private Cloud на базе VMware.

На конференции также была представлена новая версия vRealize Network Insight 4.0. Она позволяет устранять неполадки с подключением приложений, работающих в гибридных и мультиоблачных средах. Новые функциональные возможности позволят клиентам устранять неполадки на пути между локальной виртуальной машиной и инстансом EC2 в Amazon Web Services (AWS). VMware vRealize Network Insight 4.0 также обеспечивает полный контроль над физическими и оверлейными сетями, включая поддержку стандарта sFlow, просмотр топологии и событий VMware NSX-T, а также поддержку инфраструктуры Cisco ACI и межсетевого экрана Cisco ASA. VMware vRealize Network Insight, доступный как в виде самостоятельного программного продукта, так и в виде сервиса VMware Cloud Service, помогает клиентам защищать приложения и сети в частных, общедоступных и гибридных облаках. vRealize Network Insight помогает клиентам VMware NSX добиваться успешных результатов независимо от того, на какой стадии у них находится внедрение NSX.

VMware Skyline — это активная технология поддержки пользователей, автоматизирующая сбор данных для упреждающего анализа их сред VMware. Сервис, который предоставляет рекомендации по улучшению общих параметров среды и производительности, включает в себя VMware Skyline Log Assist. Это позволяет отказаться от трудоемкого процесса ручной загрузки файлов журнала, необходимых инженерам для оказания помощи клиентам в решении технических проблем. Рекомендации VMware Skyline будут добавлены в vRealize Operations в начале 2019 года.

Ожидается, что VMware Cloud Foundation 3.5 и VMware vRealize Network Insight 4.0 будут доступны для заказа к концу 2019 финансового года VMware (1 февраля 2019 г.).