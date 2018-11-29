Synology представила NAS-серверы DS1819+ и RS1619xs+

Synology Inc. объявила о выпуске DiskStation DS1819+, 8-дискового NAS сервера настольного формата, который обеспечивает превосходную производительность и возможности масштабирования, необходимые для соответствия темпам развития вашего бизнеса.

«Этот новый масштабируемый NAS сервер, поддерживающий широкий спектр приложений, является прекрасной инвестицией в ИТ ифраструктуру растущих компаний малого и среднего бизнеса, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. – DS1819+ является заменой 8-дисковой модели в линейке Plus и, по сравнению со своим предшественником, обеспечивает увеличение производительности более, чем на 57% при последовательном чтении. Благодаря высокой производительности и универсальному функционалу он может использоваться не только как файловый сервер или целевое местоположение для резервного копирования, но и выполнять другие бизнес-задачи с помощью комплекса встроенных инструментов».

Масштабируемый сервер хранения DS1819+ оснащен процессором Intel Atom нового поколения, что обеспечивает превосходную производительность, возможности расширения и модернизации для соответствия требованиям растущего бизнеса. Готов к работе при высоких нагрузках благодаря наличию плат расширения PCIe.

Система DS1819+ оснащена четырьмя гигабитными портами Ethernet и одним слотом расширения PCIe для обеспечения высокой гибкости конфигурации и соответствия требованиям высокопроизводительных сред. Поддержка дополнительных плат 10GbE увеличивает пропускную способность при передаче данных. Поддержка платы адаптера твердотельных накопителей M.2 повышает производительность произвольных операций ввода-вывода в секунду с помощью кэша SSD M.2 NVMe/SATA. Четыре встроенных гигабитных порта Ethernet поддерживают аварийное переключение и Link Aggregation.

DS1819+ работает на базе операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает большой спектр приложений, повышающих производительность.