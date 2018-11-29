«Ситимобил» вышел в регионы

Сервис заказа такси «Ситимобил» запустился в Ярославле. Сегодня это самый удаленный от Москвы регион сервиса. С момента своего основания в 2007 году «Ситимобил» работал только в столице.

Ранее в этом году компания неоднократно заявляла о своих планах по выходу в другие регионы, однако, точных городов и дат запуска не раскрывала. В этом году «Ситимобил» также начал работать в 6 городах Подмосковья – Люберцах, Одинцово, Мытищах, Красногорске, Химках и Зеленограде.

Руководитель пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин сказал: «Для нас выход Ситимобил в Ярославль — очень важное событие, мы рады, что успели осуществить запуск нашего сервиса такси в этом регионе до конца года. Кроме того, этот запуск важен для нас как тестовая площадка — мы проверяем различные гипотезы, а также то, как справляются наши менеджеры на месте, удаленно от Москвы. Надеемся, что в скором будущем сможем объявить и о других новостях. Нам хотелось бы, чтобы в каждом городе для жителей появилось качественное и доступное такси Ситимобил, а для водителей — отличный способ заработка с партнером, который ценит и заботится о каждом таксисте сервиса».

Ранее основатель сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян рассказал о том, что в компании ищут представителей агрегатора в 14 городах России – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Казани и Новосибирске.