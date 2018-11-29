«СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter

«СёрчИнформ» объявила о том, что возможности модуля ProfileCenter будут продемонстрированы в рамках Skolkovo Cyberday Conference.

ProfileCenter – по данным компании, единственный в мире автоматизированный профайлинг, который на основе анализа неформальной переписки программный комплекс делает выводы об особенностях характера и реакциях человека, дает рекомендации и сигнализирует о критических отклонениях в поведении, что позволяет предупредить инцидент информационной безопасности, а не разбираться с его последствиями.

Иван Бируля, директор по безопасности компании, станет участником секции «Психология в ИБ», где поделится опытом применения методов психологии в работе службы ИБ, расскажет о том, какие из них доступны специалистам в автоматизированном формате, а также о перспективах автоматизации.

В рамках своего мастер-класса Алексей Филатов приведет примеры применения профайлинга в информационной безопасности для определения аномалий поведения, криминальных наклонностей и, наоборот, сильных сторон личности сотрудников.

Таким образом, выступления спикеров будут носить прикладной характер, рассказывать о часто используемых и эффективных психологических методах предотвращения утечек данных и корпоративного мошенничества в бизнесе.

«Тема психологии в ИБ часто оказывается недооцененной в рамках профессиональных конференций. Я понимаю почему. Все хотят читать человека как книгу, чтобы предотвращать инциденты. Но даже маститые профессионалы осознают, насколько сложно «залезть человеку в голову», – сказал Иван Бируля. – Благодаря автоматизации инструменты психологии становятся доступными гораздо большему кругу сотрудников, а не только узким специалистам. Это позволяет сделать более эффективной работу даже небольших служб безопасности. Разработчики в сотрудничестве с психологами научились автоматизировать то, что раньше невозможно было представить!»

Skolkovo Cyberday Conference – ведущая международная конференция, посвященная актуальным вопросам развития технологий в области кибербезопасности. Организаторы конференции – Кластер Информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности». Конференция пройдет в два дня: 30 ноября и 1 декабря.