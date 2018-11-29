«Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне

ISBC, российский производитель RFID-идентификаторов и считывателей СКУД, и «Микрон», производитель и экспортер микроэлектроники, объявили о создании первой российской системы контроля и управления доступом (СКУД) с российскими стандартами шифрования ГОСТ для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственных информационных систем (ГИС) «ESMART Доступ ГОСТ».

Незащищенность идентификаторов и считывающих устройств (ридеров) является ключевой проблемой классических СКУД, не имеющих защиты от рисков перехвата сигнала, клонирования и взлома карты. Система «ESMART Доступ ГОСТ», предназначенная для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, разработана ISBC на базе отечественного микроконтроллера MIK51SC72DV6 производства «Микрона». Функциональность включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификацией на ПК, а также защиту электронной подписи документов.

«Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты критической инфраструктуры является одним из важнейших мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Но обычный пропуск с дешевым чипом легко копируется, возможен перехват сигнала по воздуху. Таким образом, злоумышленник способен проникнуть на объект с незащищенной системой контроля доступа. Для решения проблемы и обеспечения безопасности создана первая российская защищенная СКУД "ESMART Доступ ГОСТ" с применением СКЗИ, сертифицированного ФСБ. Наша система контроля доступа позволяет предотвратить 42 из 200 угроз, размещенных в Банке данных угроз (БДУ) ФСТЭК», – отметил Сергей Панов, генеральный директор «АТ бюро», разработчик технологии «ESMART Доступ».

«В условиях цифровой экономики и интернета вещей вопросы безопасности выходят на первый план. Цифровая экономика – это экономика данных, а базовый элемент в ней – чип. Требуется постоянная оценка рисков и баланса между удобствами цифрового мира и их безопасностью. А безопасность в цифровой среде обеспечивается только на аппаратном уровне, – отметила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова. – Решение ISBC на базе микросхемы "Микрона" решает эту задачу на качественно новом уровне, с поддержкой российских криптографических алгоритмов. Особенно это важно для объектов критической инфраструктуры таких, как промышленные предприятия, госструктуры, образовательные учреждения, силовые структуры, системы ЖКХ и инфраструктуры умного города, и который должен быть, прежде всего, безопасным для жителей».

Система «ESMART Доступ ГОСТ» отличается высокой безопасностью за счет аппаратного шифрования с использованием отечественных алгоритмов ГОСТ 28147-89 или ГОСТ 34.12-2015, реализованных на микросхемах «Микрона». Отечественный криптопроцессор сертифицирован как Средство Криптографической Защиты Информации (СКЗИ) по классу КС3 – самому высокому для систем, обрабатывающих сведения, не составляющие гостайну. Шифрованием данных между считывателем и идентификатором, диверсификацией ключа шифрования, MAC подписи и защиты от replay атак обеспечивается защита от перехвата сигнала по воздуху, клонирования и взлома карты.

Система включает считыватели «ESMART Reader ГОСТ» с установленным модулем безопасности «ESMART Доступ ГОСТ SAM», а также персональные идентификаторы ISO14443, программное обеспечение, турникеты. Считыватель ESMART Reader разработан специально для российского климата и работоспособен при температурах от – 40 до +85°С, устойчив к влаге, разрешен к эксплуатации вне помещений. RFID-идентификатор для конечных пользователей может быть выполнен в различных форм-факторах: смарт-карты, брелок или браслет, в том числе с брендингом заказчика, а также с дополнительным функционалом сервисов умного города.

Опыт разработчиков «ESMART Доступ ГОСТ» и компетенции в области информационной безопасности подтверждены лицензиями ФСБ и ФСТЭК: лицензия ФСБ №0011820 на разработку, производство и распространение криптографических средств; лицензия ФСБ №0102669 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну; лицензия ФСТЭК №1580 на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации; лицензия ФСТЭК №2959 на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

В линейку «ESMART Доступ» входит широкий спектр решений различной стоимости, соответствующих требованиям и бюджетам предприятий различного масштаба.