HPE приобретает производителя ПО для работы большими данными

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о заключении соглашения о приобретении BlueData – ведущего поставщика ПО, меняющего подход предприятий к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных. Это позволит расширить предложение HPE на этих быстро растущих рынках. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение первого финансового квартала HPE, который завершается 31 января 2019 г.

По мере того, как объемы данных продолжают экспоненциально расти, компании все больше инвестируют в оборудование, ПО и услуги, необходимые для их эффективного анализа. Ожидается, что к 2022 г. общий объем целевого рынка ИИ/машинного обучения (МО) и больших данных увеличится приблизительно до $160 млрд. Однако не все организации будут обладать необходимыми навыками для эффективного извлечения выгоды из ИИ и данных, к тому же спрос на более быстрые и экономичные решения для ИИ/МО и анализа Больших Данных растет уже сейчас.

BlueData – это основанная в 2012 г. частная компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе. Программная платформа BlueData использует контейнеры приложений, позволяющие быстро создавать масштабируемые среды для МО и анализа большх данных с меньшими затратами. Объединив предлагаемые сейчас программно-определяемые решения с программной платформой BlueData, HPE поможет заказчикам ускорить их цифровую трансформацию в области ИИ/МО и больших данных. С помощью этого контейнерного решения заказчики смогут повысить скорость переключения своих специалистов по анализу и обработке данных с одной задачи на другую и потенциально значительно сократить затраты на инфраструктуру.

«BlueData разработала инновационное и эффективное решение для борьбы с «болевыми точками», с которыми сталкиваются все компании при обсуждении и внедрении ИИ/МО и анализа больших данных. Дополнение лидирующих на рынке систем Apollo и профессиональных услуг от HPE программной платформой BlueData соответствует стратегии HPE, ориентированной на данные, и позволяет нашим заказчикам получать информацию из данных локально, в облаке или в гибридной архитектуре, − сказал Милан Шетти, первый вице-президент и генеральный директор HPE по системам хранения и Большим Данным. − Мы очень рады тому, какую значительную ценность мы привнесем для наших заказчиков, работая с талантливой командой BlueData».

«Рост объемов и расширение типов данных на рынке продолжает ускоряться; растет и спрос на быстрый, простой и унифицированный пользовательский опыт в области ИИ и анализа big data, − сказал Кумар Среканти, соучредитель и генеральный директор BlueData. − В нашем понимании, данные − это топливо, а ПО BlueData − это двигатель, который помогает предприятиям использовать свои данные и получать ценную информацию максимально результативно и действенно. Огромный успех у заказчиков имело наше решение «под ключ», позволяющее работать с ИИ и Большими Данными по модели «как услуга», и мы рады сотрудничать с еще большим количеством заказчиков, являясь теперь уже частью HPE».

Финансовые условия сделки не разглашаются.