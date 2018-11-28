 

В «Сбербанк Онлайн» для iPhone теперь можно создавать быстрые команды Siri

ИТ в банках
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Сбербанк объявил о том, что теперь владельцы iPhone могут задать собственную быструю команду Siri для пополнения баланса своего мобильного телефона через «Сбербанк Онлайн», перевода клиенту банка и других действий.

Siri Shortcuts (или быстрые команды Siri) можно самостоятельно создавать для голосового помощника Apple, чтобы автоматизировать часто выполняемые на iPhone действия. С появлением операционной системы iOS 12 в сентябре 2018 года быстрые команды Siri стали доступны владельцам всех iPhone, начиная с модели iPhone 5s.

Настроенная быстрая команда работает следующим образом. Например, произнеся Siri фразу «Пополни мой мобильный», пользователь активирует команду, которая запустит приложение «Сбербанк Онлайн». После входа в приложение откроется экран пополнения мобильного телефона пользователя. Останется указать сумму и завершить операцию.

Чтобы получить возможность задать команду, требуется удостовериться, что система обновлена до iOS 12, и хотя бы раз совершить нужное действие в «Сбербанк Онлайн» — например, пополнить сотовый телефон. После этого действие будет активно для использования в Siri Shortcuts.

Для создания команды нужно зайти в настройки iPhone, раздел «Siri и поиск», выбрать «Все быстрые команды». На этом экране нужно найти «Сбербанк Онлайн», выбрать действие и записать для него голосовую команду. Именно по этой фразе в будущем будет запускаться нужное действие. Можно создать собственную команду и для других действий: перевода клиенту банка, перехода на экран поиска по приложению или на экран поиска штрафов ГИБДД.

Пользоваться Siri Shortcuts для «Сбербанк Онлайн» можно, обновив приложение до последней версии.

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