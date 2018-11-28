«РЖД», «Транстелеком» и ВТБ создадут Единую транспортную карту

«РЖД», Банк ВТБ и Компания «Транстелеком» в рамках 10 Ежегодного инвестиционного Форума ВТБ Капитал «Россия зовет» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД).

Единая транспортная карта (ЕТК) представляет собой единый платежный инструмент для оплаты проезда на железнодорожном транспорте (в дальнем следовании и пригородном сообщении), а также для оплаты услуг на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах (услуги холдинга «РЖД» и партнеров программы).

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество компаний по таким направлениям, как взаимодействие в рамках обеспечения работы Центра транспортных транзакций ЕТК, интеграция информационных систем банка ВТБ и «РЖД», апробация технологии применения ЕТК и выработка решений по развитию проекта.

Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька. Она позволит интегрировать разрозненные билетные решения как в дальнем, так и в пригородном железнодорожном сообщениях. Ее владельцам будет доступно участие в программе лояльности «РЖД», различные специальные предложения и тарифы.

Пополнение ЕТК будет доступно через сайт «РЖД» или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», через сеть банкоматов ВТБ, а также наличными в кассах на вокзалах. ВТБ предоставит технологию электронного кошелька, которая обеспечивает проведение транзакций, операции списания и зачисления денежных средств по карте ЕТК. Компания Транстелеком отвечает за технологические процессы при создании нового продукта, обеспечивающие возможность хранения баланса на самой карте, что позволит ей пользоваться в режиме отсутствия доступа к сети и интернету.