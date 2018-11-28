МГТС и сервис YouDo.com окажут москвичам бытовые услуги

МГТС «Московская городская телефонная сеть» и онлайн-сервис бытовых и бизнес-услуг YouDo.com заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству, с ноября жители Москвы и Московской области получили возможность быстро и удобно решать свои домашние задачи. Заполнив форму на сайте МГТС, они смогут заказать любые бытовые услуги, выполнять которые будут исполнители онлайн-сервиса YouDo.com.

«МГТС для москвичей — не только телеком-оператор и провайдер интернета, но и настоящий помощник семьи в домашних делах. Наши сервисы помогают охранять дом, управлять в нем климатом, освещением, обеспечивать безопасность. Сотрудничество с популярной интернет-площадкой YouDo.com позволит нашим клиентам также найти решение практически любого бытового вопроса», — комментирует директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Наталия Бижанова.

«Партнерство с МГТС — первая для YouDo.com интеграция подобного рода, и мы хотим дальше двигаться в этом направлении, — говорит Евгений Петров, директор по развитию онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com. — Проект помогает пользователям МГТС быстрее и удобнее решать бытовые задачи. Но, что не менее важно, он демонстрирует, что любой крупный корпоративный бизнес, который хочет предоставлять пользователям более широкий спектр услуг, может это сделать без вложений в развитие новых направлений и продуктов, просто подключив YouDo.com».

На YouDo.com находят помощников по хозяйству, мастеров крупного и мелкого бытового ремонта, сантехников, электриков, курьеров, клинеров, компьютерных мастеров, репетиторов, мастеров на час и заказывают десятки других услуг. В профилях исполнителей есть отзывы и рейтинг, которые помогают выбрать подходящего специалиста. Сейчас на сервисе около 850 тыс. сервис-провайдеров, а к 2019 году, по прогнозам компании, их количество достигнет 1 млн. Об условиях выполнения задания и сумме вознаграждения пользователи договариваются напрямую.