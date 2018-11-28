Genesys проведет ежегодную практическую конференцию об обслуживании клиентов G-Summit Moscow 2018

Компания Genesys 5 декабря 2018 г. проведет ежегодную конференцию о технологиях и практиках обслуживания клиентов – G-Summit Moscow 2018. Мероприятие соберет экспертов и руководителей в области продаж, клиентского сервиса, маркетинга, финансов и ИТ из России, СНГ и Европы.

За последние десять лет в условиях непрерывно усиливающейся конкуренции клиентский опыт стал для бизнеса основным конкурентным преимуществом. Сегодня по-настоящему качественное обслуживание клиентов строится на самых современных технологиях. Успешные компании используют чат-боты и алгоритмы искусственного интеллекта, системы продвинутой речевой аналитики, применяют принципы прогнозной маршрутизации и омниканальных коммуникаций со своей бизнес-аудиторией.

На G-Summit 2018 ведущие отраслевые эксперты из разных сфер бизнеса расскажут о возможностях прорывных технологий и приведут практические примеры из области обслуживания клиентов в цифровых каналах, оптимизации деятельности контакт-центров и служб бэк-офиса, интеллектуального управления рабочей нагрузкой, повышения операционной эффективности предприятия, особенностей построения работы с клиентами в отделениях-филиалах.

Реальные истории успешных проектов, выступления экспертов и примеры использования лучших практик в СХ помогут участникам конференции понять концепцию цифровой трансформации бизнеса в ее реальном приложении: как обеспечить обслуживание клиентов на современном уровне, повысить продажи продуктов и услуг, успешно запустить и вести работу в digital-сегменте, как правильно применять аналитические данные по существующим маршрутам клиентов и подобрать оптимальную инфраструктуру для обеспечения потребностей бизнеса.

«Сегодня мы ясно видим, что компании, уделяющие большое внимание клиентскому обслуживанию и готовые инвестировать в него, имеют большую капитализацию и более высокие темпы роста доходов в отличие от тех, кто не тратит на обслуживание клиентов достаточно усилий и ресурсов, – отметил Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса в России и СНГ. – G-Summit Moscow – это место, где со всего мира ежегодно собираются эксперты из разных областей бизнеса, чтобы поделиться практическими приемами и находками, опытом перевода бизнеса на принципиально иной уровень работы и взаимодействия с клиентами. В ходе программы спикеры подробно рассматривают технологические и управленческие аспекты обслуживания клиентов, рассказывают о живых проектах и их результатах».

Дополнительную информацию о G-Summit Moscow 2018 вы можете найти на сайте. По вопросам спонсорства или информационного партнёрства можно обратиться представителю компании: genesys.g-summit2018@contactive.ru.



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