«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель»

«Мидель», российский судостроительный-судоремонтный завод, сократил время на поиск документов с помощью «Скан-архива» компании «Гэндальф».

Документооборот ССРЗ «Мидель» за год составляет почти 10 тыс. документов. Компания работает с контрагентами по всей России, которых у нее порядка 100.

При таком входящем/исходящем потоке найти оперативно нужный документ было невозможно. Потому стояла задача подобрать решение, которое позволит ускорить поиск нужных документов и подготовку отчетности для ФНС. Также было необходимо отслеживать документы, поступающие от контрагентов. До этого бухгалтерия вела все документы в таблицах Excel.

Руководство завода «Мидель» решило приобрести программу «Скан-архив» напрямую у ее разработчика – компании «Гэндальф», с которой давно взаимодействовало. Программа подошла по всем критериям и обладала одним важным преимуществом перед конкурентами – возможностью интеграции с «1С» без переобучения сотрудников и необходимости производить какие-либо доработки. «Скан-архив» интегрируется в «1С», прикрепляет скан-копии оригиналов к нужным документам в базе и позволяет делать выборки по датам, типам и наименованиям, что в разы ускоряет работу.

Андрей Гейценредер, начальник отдела информационных технологий ССРЗ «Мидель» сказал: «Скан-архив» решил основную проблему – быстрого поиска документов, теперь все сканы оригиналов подтягиваются под контрагентов в "1С". Каждый сотрудник бухгалтерии и экономического отдела имеет доступ к "Скан-архиву" и может не только просматривать документацию и делать выборку, но и вносить данные. Сейчас мы переносим бумажный архив в программу и почти завершили загрузку документов за период одного года. Что важно, программа легко интегрировалась с "1С". Правда, переход с "1С" 8.2 на 8.3 немного затянул процесс, а при внедрении проблем не возникло».