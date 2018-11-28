GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python

Образовательный портал GeekBrains объявил о запуске нового курса подготовки веб-разработчиков на Python (Django). Продвинутый курс с углубленным изучением фреймворка Django позволит выпускникам претендовать на должность Full-stack разработчика — специалиста с большим набором компетенций, способного создать веб-приложение с нуля.

Программа обучения продолжительностью 10 месяцев состоит из 11 курсов. Студенты начнут с основных понятий, изучив основы Python и баз данных, а затем перейдут к более сложным темам, освоение которых поможет успешно решать задачи, стоящие перед Full-stack разработчиками.

Они освоят как Front-end инструменты — HTML, CSS и JavaScript, так и Django — современный фреймворк для Back-end разработки, позволяющий ускорять написание кода и быстро воплощать идею в рабочий ИТ-проект. В течение двух интерактивных курсов — базового и продвинутого — студенты смогут получить углубленные знания по Django и сразу применить их на практике.

Уроки ведут практикующие программисты Python с профильным образованием и стажем работы по специальности от пяти лет. Занятия проходят в виде вебинаров несколько раз в неделю по вечерам. Для закрепления навыков после каждого урока дается домашнее задание, разобраться с которым поможет персональный наставник из числа лучших выпускников. К концу обучения каждый студент самостоятельно разработает полноценный интернет-магазин с возможностью регистрации и авторизации, который станет первым проектом для портфолио.

По завершении учебы всем гарантированы два месяца стажировки, во время которой студенты будут под руководством тимлида участвовать в командной разработке проекта — сайта-переводчика с расширенной функциональностью. Лучшие ученики в случае успешного выполнения тестового задания смогут начать работу у партнеров GeekBrains или присоединиться к стартапу, основанному выпускниками предыдущих курсов.

Занятия стартуют 11 декабря 2018 г. Обучение платное, для участия необходимо зарегистрироваться.