«Диасофт» представил решения для мониторинга бизнес-процессов и нематериальной мотивации сотрудников

«Диасофт» представил комплексное решение, которое с помощью инструментов оперативного рейтингования, геймификации и нематериальной мотивации позволяет улучшить показатели проивзодительности труда сотрудников.

Возможности решение Diasoft Sensor обеспечивают настройку и мониторинг бизнес-процессов для любых прикладных продуктов с использованием в качестве источников данных АБС и информационных систем банка. «Тепловая карта» пользователей и бизнес-процессов позволяет оперативно анализировать эффективность бизнес-процесса в целом, а также каждого из его этапов, и на основе полученных данных рассчитывать KPI. Отдельная функция оповещает ответственных лиц о достижении порогового значения KPI. Для простой и наглядной визуализации данных сотрудникам и руководителям в системе доступна библиотека дашбордов – графических таблиц нового поколения.

Значимую роль в оптимизации работы сотрудников играют нематериальные инструменты мотивации. В компании «Диасофт» таким инструментом является портал Inspider. Работая в комплексе с Diasoft Sensor, Inspider становится важным элементом трансформации корпоративной культуры компании, интерфейсом для работы пользователей с инструментами геймификации и личными рейтингами в разрезе проектов, задач, компетенций и событий. Интеграция с рабочим местом сотрудника позволяет ему самостоятельно следить за своим рейтингом по отношению к эталону или к рейтингам других сотрудников.

Опционально, при интеграции Diasoft Sensor и Inspider, заказчик может настроить возможность автоматического формирования рекомендаций по обучению сотрудника на основе его KPI.

Алексей Мельниченко, руководитель отдела продаж департамента системной интеграции «Диасофт», сказал: «Diasoft Sensor позволит заказчику принимать управленческие решения на основе объективной информации о работе персонала, а использование возможностей нематериальной мотивации, в свою очередь, даст новые инструменты руководителям, – все это неминуемо приведет к росту эффективности бизнес-процессов в целом. Как показывает практика, одно понимание рядовым сотрудником, что эффективность его работы отслеживается на регулярной основе, повышает его производительность на 10-15%».