«Битрикс24» обновил свою CRM

Российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24» получил ряд обновлений. Теперь пользователи могут работать с CRM в упрощённом режиме и экспортировать данные клиентов в файлы нужного формата.

Раньше любой запрос от потенциального клиента попадал в раздел «Лиды». В дальнейшем «Лид» мог конвертироваться в «Сделку». Теперь любой запрос, звонок или письмо сразу отобразится в разделе «Сделки» — в ней находятся все подробности о заявке клиента.

Если речь о продаже туров в другие страны, любая заявка показывает интерес от потенциального клиента. Менеджеру будет проще обрабатывать обращение сразу из раздела «Сделки», а не из раздела «Лид».

В режиме «без лидов» разработчики упростили верхнее меню CRM, добавили в Канбан простой механизм для быстрых сделок, скрыли дополнительные возможности под кнопкой «Ещё».

Теперь данные клиентов, которые хранятся в «Битрикс24», можно выгрузить в файл нужного формата. Эту информацию можно использовать для запуска контекстной и таргетированной рекламы в поисковиках и социальных сетях.

Для экспорта доступны: Лиды, Сделки, Счета, Предложения, Контакты, Компании, Товары.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Сотрудники компаний не должны тратить время, чтобы разбираться со сложными программами. Современный софт должен быть не только функциональным, но и простым. В этом обновлении мы упростили интерфейс CRM. Теперь в ней без проблем разберётся любой новичок.»