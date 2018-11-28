«Атом безопасность» встроила систему распознавания текста в новую версию Staffcop Enterprise

«Атом безопасность» (Staffcop), российский разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, выпустила новую версию программного комплекса Staffcop Enterprise. Данный комплекс – этоинструмент для сбора и анализа действий сотрудников с целью предотвращения утечек информации.

Staffcop Enterprise позволяет мониторить все действия сотрудников на Windows и GNU/Linux, потоки информации и события системы, обладает продвинутой системой аналитики для предупреждения и блокировки вредоносных действий.

Новая версия получила встроенную (автономную) систему оптического распознавания текста. Для использования этой функции ранее пользователям приходилось приобретать дополнительные лицензии на системы ОCR. Встраивание этой возможности в базовый функционал позволит автоматически анализировать документы, для которых ранее требовалась обработка в ручном режиме: отсканированные документы, снимки экрана и т.п. Если у вас уже есть предыдущая версия программы Staffcop Enterprise, вам достаточно загрузить обновление, чтобы воспользоваться новой возможностью.

Если раньше в системе была доступна запись звука с микрофона, то теперь можно записывать звук из колонок, который слышит пользователь. Это позволяет контролировать аудиопереговоры и собирать более полную доказательную базу в случае совершения противоправных действий.

Теперь у сотрудников службы безопасности есть возможность видеть на мониторе несколько рабочих столов пользователей – в новой версии доступен режим «Квадратор», функция, знакомая по видеонаблюдению. Это удобно, например, при наблюдении за группой риска, поскольку дает возможность немедленно перехватить управление на любом из компьютеров. Добавилась возможность скачать записи рабочего стола пользователей в формате mp4 для хранения у службы безопасности.

Усовершенствования коснулись и системы учета рабочего времени. В частности, теперь в ней более точно отображается время работы сотрудников с учетом обеденного перерыва: можно определить любителей пораньше уйти на обед и попозже вернуться. В целом отчеты об использовании рабочего времени стали более подробными и наглядными.

Обновленная архитектура поддерживает шардирование (разбиение) базы данных на части, что позволяет гибко работать с архивом накопленных данных и управлять им.

Для горизонтального масштабирования системы была реализована система master/slave. Десятки slave-серверов синхронизируются с master-сервером по настройкам, и когда происходит очередная настройка, она автоматически распространяется на всю сеть серверов. Это полезно для многопользовательских распределенных систем.

В веб-интерфейсе сервера добавлена функция удаленной установки\удаления агентов. Теперь для управления удаленными агентами вам потребуется только веб-консоль администратора системы.

Был добавлен новый тип события – «Алерт», который позволит контролировать новые события безопасности в одном месте. Например, появилась возможность отслеживать пользователей, у которых изменился состав оборудования, которые поздно пришли на работу или вообще не пришли.

В новой версии стала более наглядной связь между событиями. Это позволит более полно видеть важные события системы и быстро переходить к ближайшему снимку с экрана в один клик.

Появились новые графики с накоплением, позволяющие лучше агрегировать и визуализировать накопленную информацию. Фактически на одном графике теперь возможно видеть два измерения, например, время, проведенное и интернете с разбивкой по доменам и долей времени, проведенного на каждом домене. Также добавлена возможность выгружать любые данные из системы по произвольным полям в формате MS Excel или CSV. Эти нововведения позволяют наиболее эффективно архивировать важные данные или обмениваться накопленной информацией.

В новой версии у администратора появилась возможность видеть всю собираемую информацию в виде дашбордов (аналитических панелей). Это позволяет на основе заданных фильтров проводить анализ накопленных данных и делать выводы по любому инциденту, по ситуации в целом, либо одним взглядом охватить тенденции поведения пользователей.

Это только основные улучшения и доработки новой версии программного комплекса. Кроме них, на основании отзывов клиентов, улучшена работа имеющихся функций. В целом повысилась точность мониторинга событий, производительность работы системы и стала удобнее работа администратора.

«Система Staffcop движется в сторону интеграции с другими программами, данные теперь могут выгружаться в любую систему, которыми пользуются специалисты служб безопасности. Новая версия продукта позволяет сотрудникам безопасности меньше отвлекаться на ручные функции и еще лучше контролировать информационные потоки. И, конечно, мы выдерживаем основной наш принцип: "Никаких лишних трат для владельца". Мы надеемся, что пользователи по достоинству оценят доработки, и, как всегда, готовы учитывать их пожелания», – сказал Д. Кандыбович, генеральный директор Staffcop («Атом безопасность»).