В приложении Госуслуг можно оплатить налоговые и судебные долги с помощью Apple Pay

Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать налоговые и судебные задолженности с помощью Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Реализация сервиса инициирована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТЛабс».

Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система предложит это сделать. Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID или идентификации по лицу Face ID.

Технология оплаты Apple Pay интегрирована в мобильное приложение «Госуслуги» в сентябре 2018 года и сначала была доступна для оплаты автоштрафов и госпошлин. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 330 тысяч платежей на общую сумму свыше 250 млн рублей. При этом чаще всего владельцы мобильных устройств с операционной системой iOS оплачивали штрафы за нарушение правил дорожного движения – почти 250 тысяч платежей на сумму более 100 млн руб.

Наиболее активно возможностью оплаты через Apple Pay пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. Лидерами по количеству платежей с помощью Apple Pay стали москвичи – они совершили более 100 тысяч транзакций на сумму почти 78 миллионов руб.

«Возможность оплаты налоговых задолженностей с помощью Apple Pay уже популярна среди пользователей – за две недели работы сервиса было совершено более 27 тысяч платежей на сумму свыше 48 млн рублей. Новая функциональность значительно упрощает и ускоряет процесс оплаты, что приобретает еще большую актуальность в преддверии 3 декабря», - отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».

3 декабря 2018 года – последний день оплаты имущественных налогов за 2017 год. Начиная с 4 декабря неоплаченные начисления превратятся в задолженности и станут доступны для оплаты в личном кабинете на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги». Проверить и оплатить налоги можно в личном кабинете ФНС России через портал Госуслуг.

Сегодня мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных. Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.