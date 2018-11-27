Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT

Software AG объявила о выпуске новой функции, благодаря которой бизнес-пользователи смогут дополнить и расширить платформу Cumulocity IoT с помощью платформы webMethods Dynamic Apps. Эта платформа позволяет создавать процессно-ориентированные интеллектуальные приложения Low-Code для IoT (интернет вещей).

Субхаш Рамачандран (Subhash Ramachandran), старший вице-президент по управлению продуктами и маркетингу, отметил: «Новые сенсорные, мобильные и беспроводные технологии способствуют бурному развитию Интернета вещей, однако его истинная ценность для бизнеса заключается в том, что компании могут использовать данные и аналитику, поступающую с таких аппаратных устройств, для создания приложений, способных извлекать полезную информацию и использовать ее для взаимодействия с клиентами».

Клиенты, использующие Cumulocity IoT, получают открытую платформу класса Low-Code для быстрой разработки приложений, обеспечивающих безопасное подключение и управление более 150 типами предварительно интегрированных устройств.

Платформа webMethods Dynamic Apps (версия Agile Edition) дает бизнес-пользователям возможность разрабатывать приложения Low-Code с помощью инструментов визуального конструирования: средства моделирования drag and drop, создание интерфейса point-and-click, средства моделирования процессов и бизнес-правила. Пользователи Dynamic Apps могут визуально конфигурировать и использовать источники данных Cumulocity IoT в собственных приложениях Low-Code, что дает им возможность выполнять рабочие процессы компании. Данные, создаваемые такими приложениями, позволяют бизнес-пользователям принимать более взвешенные решения с учетом «значимых событий» (actionable events), которые помогут повысить уровень обслуживания клиента, анализируя и управляя состоянием связанных с ним «вещей».

Субхаш Рамачандран отметил: «Истинные возможности IoT помогает раскрыть интеллектуальная технология, которая отслеживает, оценивает, запускает «значимые события» и создает по ним отчеты. К таким значимым событиям относится профилактическое обслуживание, в рамках которого можно быстро разрабатывать Low-Code-приложения IoT для отслеживания необходимости в обслуживании ценного оборудования — начиная с серверов и заканчивая электростанциями, подключенными автомобилями и самолетами. Примечательно, что именно такое значимое событие обеспечивает конкурентное преимущество и ценность для заказчика благодаря слаженной работе всех процессов приложения, управляющего событием на всех стадиях его жизненного цикла. Компания может назначать владельца события и отслеживать выполнение действий по мере решения вопроса».

Это значит, что компании могут пересмотреть свою сферу услуг и использовать Low-Code-приложения IoT, которые помогут сосредоточиться, например, на профилактическом обслуживании и избежать возможных проблем или перебоев в работе устройств, что поможет существенно повысить степень удовлетворенности и лояльности клиентов.

И хотя идея профилактики возникающих проблем за счет использования поступающих с устройств данных лежит на поверхности, решение этой задачи осложняется следующим: для обмена данными между устройствами, поддерживающими IoT, в разных отраслях используются различные протоколы; устройства порождают огромные объемы данных о событиях, поступающих с датчиков в режиме реального времени; необходимо специализированное программное обеспечение для сведения, сопоставления и анализа данных; разработка приложений, с помощью которых компании могут использовать события как повод к действиям, заняла слишком много времени.

Однако за счет уменьшения объема ручного программирования, использования визуально конфигурируемой логики и интеграции компания Software AG дает возможность быстро создавать приложения Low-Code для разработки адаптируемых решений для IoT.